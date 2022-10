Spielberechtigt: Volley Youngstars fahren mit zwei Ukrainern nach Mühldorf

In der 2. Volleyball-Bundesliga kämpfen der TSV Mühldorf und die Volley Youngstars Friedrichshafen am Sonntag ab 16 Uhr um den ersten Sieg der noch jungen Zweitligasaison. „Wir haben fleißig trainiert“, wird Trainer Pfleghar in der Mitteilung der Youngstars zitiert.

Pfleghar hofft auf Infos von Pampel

Für zwei seiner Schützlinge ist es ein besonderer Spieltag, denn die ukrainischen Juniorennationalspieler Ruslan Federov und Mykyta Shapovalov sind nun spielberechtigt – beide trainieren seit Ende April am Bundesstützpunkt mit. „Die beiden sehnen sich nach Wettkämpfen und freuen sich riesig, wenn’s endlich so weit ist“, sagt Pfleghar. Was den bayerischen Gastgeber anbetrifft, so hofft er auf Nachbarschaftshilfe aus Salem. Pfleghar: „Mimmenhausen spielt am Samstag in Mühldorf (19 Uhr, Anm. d. Red.). Da bekomme ich hoffentlich noch Infos von meinem Trainerkollegen Pampel.“