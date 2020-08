Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 3 und 7.45 Uhr in der Kleinebergstraße in Friedrichshafen die Tür einer Gaststätte aufgehebelt und zwei Spielautomaten aufgebrochen. Die Höhe des Diebesguts ist laut Polizei aktuell nicht bekannt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.