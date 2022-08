„Spiel des Lebens“: VfB Friedrichshafen sucht Amateurteam als Gegner

Einmal Mittelblocker Marcus Böhme blocken, oder aber ein Ass gegen Libero Blair Bann servieren. Dazu hat ein Amateurclub am Dienstag, 20. September, die Chance. Der Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen verlost die Austragung eines Testspiels gegen die Häfler in eigener Halle und der Ausrüstungspartner Erima legt sogar noch einen Trikotsatz obendrauf.

Jedes Amateurteam kann sich bewerben, egal ob Frauen, Männer oder Mixed – ausgenommen von der Verlosung sind lediglich Erst- und Zweitligisten, da diese als Profis gelten. Um eine Chance auf das Duell gegen den VfB-Volleyballer zu haben, müssen die Mannschaften nur bei Instagram ein kurzes Video, ein sogenanntes Reel, posten und dadurch zeigen, warum sie der richtige Gegner für die Häfler sind. Bis zum Sonntag, 28. August, läuft die Bewerbungsfrist, dann ziehen die Verantwortlichen den Gewinner. „Wir hoffen, dass das Team dann am 20. September viele eigene Fans in die Halle bekommt“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. „Wir würden uns wirklich freuen, wenn es für alle Beteiligten das Spiel des Lebens wird.“

Den Traum vom Beruf Profisportler haben wohl viele. Zugleich besteht die Hoffnung, idealerweise auch mal in einem großen Finale zu stehen wie der VfB Friedrichshafen Anfang des Jahres beim DVV-Pokalendspiel in Mannheim und eine Trophäe mit nach Hause nehmen. Aber die Plätze in den Teams sind begrenzt, weshalb sich nicht jeder diesen Wunsch erfüllen kann.

Zumindest in Ansätzen machen der VfB und Erima diesen Traum nun am 20. September wahr. „Wir haben sehr viele Testspiele vor so einer Saison, um zu sehen, wie die Mannschaft mit den ganzen neuen Spielern funktioniert“, erklärt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. „Einen dieser Tests wollen wir dieses Mal gegen ein Amateurteam machen und freuen uns riesig drauf.“

Der Spaß steht im Vordergrund

Selbstverständlich steht bei diesem Spiel nicht der sportliche Wert im Vordergrund. Die Häfler Volleyballer haben schon viele andere hochkarätige Tests vereinbart, die sie optimal auf den Ligastart am Sonntag, 16. Oktober, in Berlin vorbereiten sollen. Das Spiel gegen das Amateurteam findet genau zwischen zwei Reisen nach Frankreich statt. In Chaumont trifft Friedrichshafen von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. September, auf den Ex-Club von Neuzugang Aleksandar Nedeljkovic, VK Lvi Praha, sowie Gastgeber Chaumont und Menen aus Belgien.

Drei Tage danach geht es für den VfB nach Nizza, um dort am Samstag, 24. September, gegen die Gastgeber sowie am Sonntag, 25. September, gegen Tourcoing zu testen. Bei beiden Teams sind Ex-Häfler aktiv. Bei Nizza ist Rafael Redwitz Cheftrainer, er spielte in der Saison 2018/19 als Zuspieler beim VfB. Und Tourcoing schnappte Friedrichshafen vor der kommenden Runde den kanadischen Mittelblocker Lucas Van Berkel weg, der sich aufgrund des Angebots aus Frankreich gegen eine Vertragsverlängerung am Bodensee entschied.

Beim Spiel des Lebens geht es den Verantwortlichen des VfB Friedrichshafen viel mehr darum, den Spaß am Volleyball zu transportieren. „Die Amateurteams mussten durch Corona so lange auf ihren Sport verzichten und auch die Tribünen der Profis waren leer“, so VfB-Geschäftsführer Späth-Westerholt. „Mit dieser Aktion möchten wir ein kleines Highlight setzen und hoffen, dass möglichst viele Vereine Pokalsiegerbesieger werden möchten.“

Gewinnerteam erhält nagelneue Trikots

Zusätzlich zum Messen mit den Profis hat auch der Häfler Ausrüstungspartner Erima noch eine Überraschung parat. Das Gewinnerteam wird in nagelneuen Trikots des Pfullinger Sportartikelherstellers auflaufen und darf diese selbstverständlich später auch behalten. „Volleyball liegt in unserer DNA! Als Traditionsunternehmen liegen uns, neben unseren Profipartnern, vor allem auch kleinere, regionale Volleyballvereine im Amateurbereich am Herzen. Egal welche Liga – bei uns ist jeder ein Profi“, sagt Erima PR & Social Media Managerin Isabella Ruff. „Gerade im Amateursport fehlt es oft an Ressourcen und das Team, das gegen echte Profis spielt, unterstützen wir natürlich gerne mit den passenden Trikots!“