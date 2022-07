Spezialeinheit für Brustschmerzen zertifiziert

Wenn Patienten mit unklaren und akuten Schmerzen in der Brust die Notaufnahme des Klinikums Friedrichshafen aufsuchen, kümmert sich sofort die Chest-Pain-Unit um den Patienten. „Schmerzen in der Brust können viele Ursachen haben“, erklärt Doktor Wöhrle, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und internistischen Intensivmedizin in einer Mitteilung. „Die häufigsten sind Verengungen an Herzkranzgefäßen, Herzrhythmusstörungen, Herzklappenfehler oder Lungenerkrankungen.“

Das Ziel der seit 2019 am Klinikum etablierten Chest-Pain-Unit sei es, mittels standardisierter Blutabnahme, kontinuierlicher EKG-Registrierung und Ultraschall-Untersuchung direkt am Krankenbett eine schnelle Diagnose stellen zu können, damit der Patient adäquat weiter behandelt werden könnte. „Um eine gute Versorgung für die Patienten zu gewährleisten, müssen wir wissen, ob eine Herzerkrankung ursächlich für die Brustschmerzen ist“, so Wöhrle und ergänzt: „Wenn man anderweitige Erkrankungen ausschließen konnte und damit eine Herz-Kreislauf-Erkrankung im Fokus des Verdachts steht, muss diese möglichst schnell differenziert werden.“

Weil es bei solchen Fällen auf ein schnelles Handeln ankomme, sei die Chest-Pain-Unit ein sehr wichtiger Baustein im Gesamtportfolio des Klinikums Friedrichshafen. Die landesweiten Erfahrungen zeigten, dass Patienten, die in einer Chest-Pain-Unit versorgt werden, im Unterschied zur Behandlung in einer normalen Notaufnahme, eine deutlich höhere Überlebensrate aufweisen würden.

Für eine zertifizierte Chest-Pain-Unit seien in Diagnostik und Therapieverfahren speziell geschulte Ärzte und Pflegekräfte eine Grundvoraussetzung - eine Weiterbildungsmöglichkeit, die auch von den Mitarbeitenden des Klinikums als positiv wahrgenommen werde.

„Wir sind sehr stolz auf die Zertifizierung unserer Brustschmerzambulanz die von Doktor Julia Seeger geleitet wird“, so Wöhrle. „Die CPU ist ein wichtiges Glied in der Rettungskette bei Herzerkrankungen.“ Neben dem „Cardiac Arrest Center“, in dem Patienten mit Herzstillstand versorgt werden und das erst kürzlich als Erstes in Baden-Württemberg im nicht universitären Bereich etabliert und zertifiziert wurde, sowie dem zertifizierten Mitralklappen-Zentrum ergänzt die nunmehr ebenfalls zertifizierte Chest Pain Unit das umfassende diagnostische und therapeutische Behandlungsspektrum am Klinikum Friedrichshafen. Auch die Focus Auszeichnung des Chefarztes Jochen Wöhrle als Top-Mediziner 2022 im Bereich Interventionelle Kardiologie vor wenigen Wochen unterstreiche das herausragende Renommee der Klinik.