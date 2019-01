Sperrung der Keplerstraße führt zu Verkehrstumult

Der erste Tag der Sperrung der Keplerstraße führte am heutigen Donnerstag zu kreativen, aber verkehrswidrigen Fahrmanövern. In der Ailinger Straße wurde die Sperrung der stadtauswärts führenden Spur ignoriert – und beim Ausweichen auf den Gehweg Fußgänger gefährdet. Andere wendeten wegen der Sperrung in der Feuerwehreinfahrt des Karl-Olga-Parks und blockierten so den stadteinwärts führenden Verkehr. Die Parallelstraßen der Keplerstraße wurden zu Ausweichstrecken: Auf der Charlottenstraße stand der Verkehr, auch die Scheffelstraße war viel stärker befahren als sonst. Aggressive Fahrweisen fielen vor allem in der Allmandstraße und in der Wendelgardstraße negativ auf, denn dort können sie die Schülerinnen und Schüler der benachbarten Pestalozzischule und der Musikschule gefährden. Die Keplerstraße bleibt bis 31. Mai gesperrt.