Spendenübergabe Christbaum-Sammelaktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahlreiche helfende Hände hatten auch in diesem Jahr wieder gut zu tun, als es am 8. Januar hieß „alle Christbäume raus“. Der Verein Eine Welt war mit 20 ehrenamtlichen Helfern im Einsatz. „In diesem Jahr konnte wieder eine richtig hohe Spendensumme gesammelt werden“, freut sich Jutta Dickmanns aus dem Vorstand des Vereins. Insgesamt 2.550 Euro können nun an drei verschiedene Initiativen weitergereicht werden.

Der deutsche Zweig der Menschenrechtsorganisation International Justice Mission (IJM) hat erst kürzlich die Regionalgruppe Bodensee gegründet. Die Organisation setzt sich weltweit für die Rechte Betroffener von Menschenhandel und Sklaverei ein, wie auch für Menschen, die in anderer Form gewaltsam unterdrückt werden. In Zusammenarbeit mit lokalen Behörden befreit die Organisation Betroffene und kümmert sich um die Nachsorge. Zugleich sollen Täter und Täterinnen überführt und das Rechtssystem insbesondere durch Schulung der Polizei und Staatsanwaltschaft gestärkt werden.

Das Regenwald-Institut in Freiburg freut sich über die großzügige Geldspende und wird damit das Hausgartenprojekt im Regenwald vorantreiben können. In Brasilien können auf diese Weise nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden finanziert werden, mit welchen die Ressourcen geschont werden und die Existenz der Regenwaldbewohner gesichert wird.

Auch das Uganda-Team der Kirchengemeinde St. Nikolaus in Friedrichshafen ist überwältigt von der Spendensumme. Schon seit 50 Jahren ermöglicht die Kirchengemeinde den Schulbesuch von Mädchen und begleitet diese bis zum Abschluss einer Berufsausbildung. In Mityana war man in den letzten zwei Jahren besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen. Die Schulen mussten schließen, die Lehrkräfte verloren ihr Einkommen. Viele Familien sind in extreme Not geraten. „Leider können wir derzeit nicht selbst nach Uganda reisen und uns ein Bild von der Lage machen,“ bedauert Maria Holder, Vertreterin des Uganda-Teams Friedrichshafen. Mit ihren Partnern von Hosfa, die vor Ort die organisatorische Arbeit übernimmt, werden sie jedoch schauen, welches Projekt derzeit die gröbste Not lindern kann.

„Jeder gespendete Euro kommt direkt am Bestimmungsort an und unterstützt Menschen, die gerade jetzt unsere Hilfe dringend benötigen. Dafür sind wir allen Spendern sehr dankbar,“ unterstreicht Jutta Dickmanns.

Weitere Infos: www.weltladen-fn.de