Spendenübergabe an die Teestube FN

Auch in diesem Jahr wurde der sonst so schöne Weihnachtsmarkt pandemiebedingt leider abgesagt. Alle Hütten wurden wieder abgebaut, nur die schöne Krippe neben dem großen Christbaum durfte stehen bleiben. Wie jedes Jahr zu Weihnachten sammeln die Krippenbauer für soziale Einrichtungen oder bedürftige Menschen in FN. Letztes Jahr sammelten wir für die Teestube in Friedrichshafen: Die Krippenbauer konnten nun einen Betrag von 470 Euro Schwester Baptista und dem 2. Vorstand H. Everhartz gerne übergeben. Auf dem Foto von links: F. Everhartz, R. Gaissmaier, B. Kuppel, Schwester Baptista und G. Berger.