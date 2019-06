Gebrauchtes Spielzeug, sogar leicht beschädigtes, kann im hiesigen Landratsamt für einen guten Zweck abgegeben werden: Das Friedrichshafener Projekt „Toys-Company“ sammelt, prüft und repariert die Spielsachen und gibt sie dann an Familien ab, die kein so üppiges Spielzeug-Budget für ihre Kinder haben. Auch Kleidung kann abgegeben werden.

Im grauen Hauptgebäude des Landratsamts in der Friedrichshafener Albrechtstraße 77 wurde für die Spenden eine bunte Sammelbox mit gelbem Deckel aufgestellt. Wer also Kinderbücher, Freizeit- und Sportartikel, Plüschtiere oder Puppen, Spielzeugautos oder ähnliches spenden möchte, kann diese zu den üblichen Hausöffnungszeiten wochentags ab 8 Uhr, Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr und Freitag bis zwölf Uhr dort hineintun, fordert das Landratsamt in einer Pressemitteilung auf. Auch gewaschene Baby- und Kinderkleidung sowie Schuhe werden gerne angenommen.

Die „Toys Company“ ist ein Projekt der Dekra gemeinsam mit dem Jobcenter des Bodenseekreises. Langzeitarbeitslose bringen hier ihr handwerkliches Geschick zum Einsatz, um die Spielsachen wieder benutzbar zu machen. Mit den geregelten Arbeitsstrukturen und begleitenden Hilfen wollen diese Menschen wieder zurück ins Arbeitsleben finden.

Hier gibt’s das Spielzeug

Das aufbereitete Spielzeug wird an Familien und Alleinerziehende abgegeben, die Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Asylbewerber-Leistungen erhalten. Die Dinge können bei der „Toys Company“ im Trautenmühlenweg 23 jeweils ab 8.30 Uhr (montags und mittwochs bis 14.30 Uhr), (dienstags und donnerstags bis 15.30 Uhr), (freitags bis 11.30 Uhr) abgeholt werden.