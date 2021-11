Spendenaktion Weihnachtssäckchen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr werden bis zu 3000 Weihnachtssäckchen vom Bodenseekreis, Oberschwaben, Allgäu und Stuttgart befüllt. Sie finden ihren Weg mit Hilfe freiwilliger Fahrer des Pater-Berno-Busses in die Kindergärten und Schulen in und um Temeswar in Rumänien. Genäht werden die Säckchen von drei älteren Frauen aus Bergatreute, die auch die Schnüre das ganze Jahr über kordeln und hunderte Mützen aus gespendeter Wolle stricken.

In der vergangenen Woche wurden die Kinder der Irisschule Eriskirch von Lehrerin Frau Duelli gebeten, einige dieser „Weihnachtssäckchen“ für Waisenkinder und Kinder aus Temeswar zu packen. Die leeren Säckchen konnten bei dem Lehrer und den Lehrerinnen abgeholt und nach einer vorgegebenen Packliste gefüllt werden. Zum Abgabetag waren 145 bunt bemalte Säckchen zusammengekommen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Kinder der Irisschule, die ein gefülltes Weihnachtssäckchen gebracht haben, und auch an die Lehrer und die Lehrerinnen für die Unterstützung der Aktion.

Euch, liebe Kinder und euren Eltern wünschen wir eine schöne, ruhige Adventszeit.