Spendenaktion sammelt Geld für Echthaarperücken für kranke Kinder

Für einen ganz besonderen Zweck sind die Spenden beim Gourmet-Gala-Abend „Dinner4Charity“ am Samstag um 18.30 Uhr im Restaurant des Zeppelinmuseums bestimmt: Mit den Einnahmen sollen Echthaarperücken für Kinder finanziert werden, die durch Krankheit ihre Haare verloren haben.

Gute Echthaar-Perücken für Kinder mit Krebs oder anderen Erkrankungen, die den kompletten Haarverlust bedeuten, sind teuer und von vielen Familien kaum zu bezahlen, weiß die Organisatorin Olivia Bucher. Seit 2016 unterstützt die Friseursalon-Inhaberin den gemeinnützigen Verein „Die Haarspender“.

Der österreichische Verein hilft Kindern in Deutschland, Österreich, Schweiz und Ungarn, die ihre Haare durch Erkrankung verloren haben, mit maßgeschneiderten Echthaar-Perücken. Dazu benötigt der Verein nicht nur Echthaarspenden, sondern auch Geld - pro Perücke 450 Euro. Deshalb kommen die Einnahmen des Abends, an dem auch eine Tombola veranstaltet wird, den „Haarspendern“ zugute.

Bucher bekommt für das Dinner zahlreiche Unterstützung von Unternehmen in Friedrichshafen. Darunter ist das Zeppelinmuseum-Restaurant und Dominic Legeay, der laut Mitteilung als „Gourmetkoch“ gilt und ein erstklassiges mehrgängiges Menü zaubern werde. Legeay kocht sonst im Waldgasthof „Schwarzer Hase“ in Wangen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Häfler Band „Acoustic Affair“ und Stefan Kindler alias DJ Blackstar. Darüber hinaus beteiligen sich zahlreiche weitere Unternehmen am Gelingen des Abends und ermöglichen so die Tombola, bei der es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt.

Im Mittelpunkt des Gala-Abends stehen aber die „Haarspender“ und das Ziel, möglichst vielen Kindern Perücken finanzieren zu können. Dafür sorgen die Gastrednerin Patricia Sommergruber-Buck, Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin, sowie Vereinsgründer Holger Thomas Möller vom Verein „Die Haarspender“.

„Ich bin überwältigt und dankbar für die Anteilnahme und Unterstützung aller Sponsoren, die das Gala-Dinner zugunsten der Kinder erst möglich machen“, freut sich Olivia Bucher.

Die Karten für das Dinner können nicht regulär gekauft werden. Sie gibt es nur gegen eine Spende von 111 Euro für die „Haarspender“. Die Abwicklung läuft ab Dienstag, 20. November, direkt über Olivia Bucher.