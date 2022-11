Spendenaktion: „Häfler helfen“ trifft auf wachsende Armut in Friedrichshafen

„Häfler helfen“ ist eine gemeinsame Aktion der katholischen und der evangelischen Kirche mit der „Schwäbischen Zeitung“. Jeder Cent, der gespendet wird, kommt bei den Menschen in Not an – schnell und unbürokratisch. Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege):

Die gute Nachricht: Auf das Konto von „Häfler helfen“ sind in diesem Jahr schon fast 60 000 Euro überwiesen worden. Die schlechte Nachricht: Die Not in Friedrichshafen hat zugenommen. Stadtdiakon Martin Rebmann schätzt, dass „Häfler helfen“ im nächsten Jahr 200 000 Euro brauchen wird, um der Armut zu begegnen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr kamen bei der Spendenaktion von „Häfler helfen“ 138 000 Euro zusammen.

Der katholische Dekan Bernd Herbinger bringt es auf den Punkt: „Die Aktion ,Häfler helfen’ war für die Wenigen gedacht, die ganz schlimm dran sind. Für Situationen, in denen sonst gar niemand mehr hilft. Aber inzwischen fallen so viele durchs Netz, dass man fast von einer Umkehrung sprechen kann – so viele Extremfälle gibt es.“

Die ganz große Welle kommt erst im nächsten Jahr Martin Rebmann, Stadtdiakon

„Jetzt sind von Armut viel mehr Leute betroffen. Und ich fürchte, dass das erst der Anfang ist“, pflichtet Dagmar Neuburger von der Schwangerschaftsberatung der Diakonie bei. Martin Rebmann macht die gleichen Erfahrungen. „Aber die ganz große Welle kommt erst im nächsten Jahr“, sagt er. Dann, wenn die gestiegenen Preise für Strom und Heizung voll durchschlagen.

Monatsmitte: Noch zehn Euro auf dem Konto

Bernd Herbinger will verdeutlichen, von welcher Not hier die Rede ist. Es gehe nicht um Lebenssituationen, die sich leicht wegwischen ließen – etwa mit dem Spruch, dass das Leben jetzt eben für uns alle teurer werde. Denn die Menschen, die Spendengelder von „Häfler helfen“ bekommen, finden kein Loch mehr, wenn sie versuchen, den Gürtel noch enger zu schnallen.

„Wer zu uns kommt, kann nicht mehr und hat auch keine Perspektive“, sagt Dagmar Neuburger. „Diese Leute stehen mit dem Rücken zur Wand.“ Und ihre Zahl nehme zu. Gemeint sind Menschen, die zur Mitte des Monats noch zehn Euro auf dem Konto haben. „Sie bringen in die Gespräche ihre Kontoauszüge mit, damit ich es glaube“, sagt Martin Rebmann.

Der evangelische Codekan Reimar Krauß sieht in solchen Berichten Warnzeichen. „Unsere diakonischen Stellen sind Seismographen. Sie kündigen die Beben an, die kommen.“ Dekan Herbinger stimmt zu: „Da grummelt etwas ganz Großes.“ Zwar nehme die Bundesregierung in der Energiekrise 200 Milliarden Euro in die Hand. Aber diese Maßnahmen könnten die Not der „Häfler helfen“-Klientel nur „ein ganz klein bisschen weniger schlimm“ machen, sagt Bernd Herbinger.

Weil Kita-Plätze fehlen, geraten Mütter in die Armut

Zur Verschärfung, wenn nicht zur Verursachung materieller Not, tragen aus der Erfahrung von Stadtdiakon Rebmann auch die fehlenden Kita-Plätze bei. Zwischen dem Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz und der Wirklichkeit klafft ein Graben – nicht weil es an Kitas fehlt, sondern an Erzieherinnen und Erziehern. Rebmann berichtet von zwei Müttern, die ihn letzte Woche aufsuchten.

„Die Arbeitsstelle der einen wurde bis zum dritten Geburtstag ihres Kindes freigehalten. Es sollte dann in die Kita. Aber weil es keinen Betreuungsplatz bekam, kann die Mutter nicht zur Arbeit und musste die Stelle jetzt aufgeben.“ Die andere Frau wollte ihre 450-Euro-Beschäftigung aufstocken und ihr Kind dazu in die Kita geben. Aber das gehe nicht, weil auch sie keine Betreuung finde. Der Stadtdiakon fasst die Lage zusammen: „Das sind fitte Leute, die jetzt wegen fehlender Kinderbetreuungsplätze in die Armut geraten.“

Andere harren schon lange in sehr prekären Verhältnissen aus. „Niemand kann jahrelang am Minimum leben“, sagt Dagmar Neuburger. Weil man dabei von der Substanz zehre, und die sei irgendwann aufgebraucht. „Dann hängt kein dritter Mantel mehr im Schrank. Dann ist die Kleidung zerschlissen und die Kinder werden mit kaputten Schuhen in die Schuhe geschickt.“

Ansturm auf den Tafelladen hat sich verdoppelt

Der Andrang auf den Tafelladen habe sich verdoppelt. „Da kaufen jetzt jeden Tag 110 bis 120 Personen ein. Es kommen aber nicht mehr Waren rein“, erzählt Neuburger. Deshalb müssten Teile des Sortiments zugekauft werden. „Und das ist ja nicht das Tafel-Konzept“, sagt Neuburger. Das Ausmaß der Krise bringt gewachsene Hilfsstrukturen aus dem Tritt.

Aus dem Tritt geraten auch Menschen, die mit ihrem Einkommen vor der Energiekrise noch zurechtzukommen waren. „Inzwischen suchen alleinerziehende Mütter Hilfe beim Stadtdiakonat, die Arbeit und monatliche Einkünfte von 1700 Euro haben“, sagt Martin Rebmann. „Aber wenn die Miete 1000 Euro kostet – wie soll das jetzt noch gehen?“

Wie das jetzt noch gehen soll, diese Frage geistert mehr Menschen durch den Kopf als in den vergangenen Jahren. In dieser Situation wünscht sich Codekan Reimar Krauß eines: „Dass wir mit dem Spendenaufruf von ,Häfler helfen’ diejenigen erreichen, die noch etwas geben können“.