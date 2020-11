Spendenaktion für die Friedrichshafens Partnerstadt Polozk

Der Freundeskreis Polozk, der MEFP der katholischen Kirche und die Stadt Friedrichshafen rufen zur Spendenaktion für die Partnerstadt Polozk „Hilfe für Polozk“ auf. Bürger sind aufgerufen, gerade in dieser krisenhaften Zeit ein wichtiges Zeichen der Solidarität zu setzen und die Menschen in der Partnerstadt Polozk zu unterstützen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

„Für uns ist es eine Herzenssache, gerade zu Weihnachten an die Menschen in Polozk zu denken und sie zu unterstützen“, so Uwe Lenz, Vorsitzender des Arbeitskreises Polozk. Wie in den Jahren zuvor, können die Spender sicher sein, dass jeder Euro garantiert bei den hilfsbedürftigen Menschen ankommt, so die Organisatoren.

Durch die politische Situation in Belarus und die Corona-Pandemie sind die Menschen in Polozk noch mehr auf die Unterstützung aus Friedrichshafen angewiesen. Der Freundeskreis Polozk will mithilfe der Spenden einkommensschwache Menschen und Familien unterstützen. „In Polozk leben immer noch viele Menschen, denen es wirtschaftlich schlecht geht. Die Lebensmittelpreise steigen, sodass sie mit ihren kleinen Renten, Löhnen und Gehältern kaum mehr auskommen“, berichten die beiden Vorsitzenden des Freundeskreises Polozk, Elvira Müller und Hubert Weiß.

Mit den Spenden wollen sie unter anderem die Begegnungsstätte für einsame Menschen unterstützen. Das neue Projekt „Antimobbing“, bei dem sie die Arbeit mit Jugendlichen und ihren Eltern zur Vorbeugung von Mobbing unterstützen, benötigt dringend finanzielle Unterstützung. Mit den Spenden aus Friedrichshafen sollen Geräte, Spiele und Hilfsmaterialien angeschafft werden. Zudem soll mit den Spendengeldern das neu eingerichtete „Ressourcen-Zentrum für Autismus“ am Korrektionszentrum für junge behinderte Menschen unterstützt werden. Das Zentrum muss mit Geräten und Hilfsmaterialien ausgestattet werden. Diese sollen mit den Spenden gekauft werden.

Außerdem sollen die Spendengelder den Polozker Organisationen und Vereinen wie der Union der Belarussischen Frauen, Strumok (Eltern mit behinderten Kindern) und Tschernobyl-Echo helfen, ihre Arbeit fortführen zu können. Mit dem Geld können die Verantwortlichen in Polozk Projekte bezuschussen und wärmende Winterkleidung kaufen.

Seit vielen Jahren engagiert sich der Arbeitskreis Mission-Entwicklung-Frieden-Polozk (MEFP) der katholischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen für die Menschen in Polozk und Novopolozk. „Corona und die derzeitige politische Lage machen es nicht einfacher, und gerade deshalb dürfen wir unsere Geschwister in Belarus nicht alleine lassen“, so Diakon Stefan Ardemani, Vorsitzender des MEFP.

Bedingt durch die Corona-Pandemie wird der Aufwand für die beiden Sozialstationen immer schwieriger und aufwändiger. Durch die Einschränkungen der Regierung wegen der Pandemie werden Lebensmittel knapper und teurer. Die Sozialstationen müssen ihre Patienten deshalb jetzt auch mit Lebensmitteln unterstützen. Auch für Hygieneartikel, wie einen Mundschutz, kommen die Sozialstationen auf.

Bürger, die regelmäßig eine Familie in Polozk unterstützen möchten, können ab sechs Euro im Monat eine Familienpatenschaft übernehmen. Interessierte können sich direkt an die Mitglieder des MEFP wenden.Große Freude: Die Kinder freuen sich über die neuen warmen Winterjacken.