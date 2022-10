Spendenaktion der TSG Ailingen erfolgreich beendet

Bei der Spendenaktion „Viele schaffen mehr“ im Rahmen des anstehenden Vereinsjubiläums des TSG Ailingen wurde das anvisierte Ziel mit 13 175 Euro um fast zehn Prozent übertroffen. Beinhaltet in dieser beachtlichen Summe sind auch 5740 Euro von der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, heißt es in einer Pressemitteilung..

„Jedem Einzelnen der 157 Spender und Gönner der TSG Ailingen sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön ausgerichtet“, sagt TSG-Vize Michael Fischer, der die Spendenaktion von Seiten des Vereins betreut hat.

Mit den Projekten, für die Sammelaktion gestartet wurde - unter anderem das Aufhübschen des Sportheims samt Umgebung - wurde bereits begonnen. Seit wenigen Wochen ist das Sportheim in ein Gerüst gehüllt. Viele Ehrenamtliche der TSG unterstützen in ihrer Freizeit das von Andy Gärtner (Abteilung Fußball) koordinierte Projekt. Unter fachlicher Anleitung von Andreas Pfennig (Abteilung Kegeln) und Manfred Scharpf (Abteilung Handball) wird aktuell ein neuer Anstrich an die Fassade und die Dachuntersicht angebracht. Im Herbst und Frühjahr werden dann auch noch der Spielplatzbereich und der Fahrradabstellplatz überarbeitet.