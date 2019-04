Spendenaffäre: AfD Bodensee gibt sich gelassen

Die AfD Bodenseekreis rechnet nach eigenen Angaben nicht damit, dass sich die Spendenaffäre um Alice Weidel negativ auf das Ergebnis der Partei bei der Kreistagswahl am 26. Mai auswirkt. Man habe „keinen einzigen Cent in die eigene Tasche gesteckt“ und das Geld bereits vor dem öffentlichen Bekanntwerden zurückgezahlt, „ohne jeglichen Druck von außen“, sagte der stellvertretende Kreisvorsitzende Christoph Högel auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Er sei deshalb mit Blick auf den Wahltag „sehr gelassen“.

Die AfD habe „alles Notwendige getan, um zur Aufklärung beizutragen. Wir haben sowohl innerparteilich wie auch mit den ermittelnden Behörden kooperiert, um den Verdacht der Illegalität zu widerlegen“, so Högel.

Hintergrund der Affäre sind Spenden an die AfD Bodenseekreis aus der Schweiz, die offenbar für den Bundestagswahlkampf von Alice Weidel gedacht waren. Die heutige Sprecherin der Bundestagsfraktion ist auch stellvertretende Kreisvorsitzende am See. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt in dem Fall gegen sie und andere Mitglieder.

Die AfD kandidiert am 26. Mai erstmals für den Kreistag und will laut Högel in dem Gremium „Gesicht zeigen, für die Bürger ansprechbar sein“ und „bürgernahe Politik für unsere Wähler machen“.