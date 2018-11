Spendenaffäre: AfD am Bodensee gibt dem Landesschatzmeister die Schuld

Der AfD-Kreisverband Bodensee sieht auch nach den neuen Erkenntnissen zu dubiosen Spendengelder die Hauptverantwortung beim Landesverband der Partei. „Alice Weidel trifft am allerwenigsten Schuld“, sagte Hans Hausberger, Besitzer im Kreisvorstand, der „Schwäbischen Zeitung“ am Mittwoch. „Die Sache ist sehr unglücklich gelaufen, aber das Problem liegt bei Schatzmeister der Landespartei.“

Die AfD hat im Sommer 2017 insgesamt 130 000 Euro an Spenden aus der Schweiz erhalten. Solche Zuwendungen aus dem Nicht-EU-Ausland verbietet das Parteiengesetz, die AfD hätte sie nicht annehmen dürfen. Außerdem müssen Spenden ab einer gewissen Höhe an die Bundestagsverwaltung gemeldet werden. Der Kreisverband hatte das Geld aber erst im April 2018 zurücküberwiesen. Wer hinter den Spenden steckt, ist noch unklar. Es floss von Konten der Schweizer Pharmafirma PWS. Diese will aber für einen bislang unbekannten Geschäftsfreund gehandelt haben.

Eigenes Konto für Weidels Wahlkampf

Weidel sitzt für den Wahlkreis Bodensee im Bundestag und führt dort mit Alexander Gauland die Fraktion. Sie ist außerdem stellvertretende Kreisvorsitzende. Am Mittwoch berichtete die „Frankfurter Allgemeine“, der Kreisverband habe die 130 000 Euro aus der Schweiz auf eine gesondertes Konto überwiesen. Das bestätigte Beisitzer Hausberger der „Schwäbischen Zeitung“. Man habe das Konto auch deshalb angelegt, um damit mehr Spender zu gewinnen. „Wir dachten, dass wir mehr Geld bekommen, wenn es für Frau Weidel gedacht ist und nicht für den Kreisverband“. Außerdem habe man die hohen Spendensummen aus der Schweiz der Transparenz halber vom Rest der Finanzen des Kreisverbandes trennen wollen.

Kreisverband sieht Verantwortung bei der Landespartei

Hausberger stützt die Version des Kreispressesprechers Christoph Högel und die von Weidel. Beide betonen, die Kreisschatzmeisterin habe sich mehrfach beim AfD-Landesschatzmeister Frank Kral rückversichert. Das zeigen auch E-Mails, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegen, allerdings nur in Auszügen eines längeren Schriftverkehrs. Kral habe keine Bedenken geäußert. „Darauf haben sich Frau Weidel und unsere Schatzmeisterin verlassen“, sagte Hausberger. Zur Rücküberweisung kam es, weil der Kreisverband die Spenden dann offenkundig doch zu suspekt fand. Die Originalbelege hat die Schatzmeisterin laut Hausberger im Juni 2018 an die AfD-Landesgeschäftsstelle in Stuttgart gesandt. Von dort seien sie offenkundig an die Medien gelangt.

Der AfD-Landesschatzmeister Kral selbst hatte die Vorwürfe bereits am Montag zurückgewiesen. Er nimmt derzeit keine Stellung zu der Angelegenheit, der AfD-Landesverband will zunächst intern alles aufarbeiten. Kral war vor einigen Wochen von der AfD-Fraktion im Bund entlassen worden. Er war dort für Finanzen zuständig. Wirtschaftsprüfer hatten Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung entdeckt. Kral dementiert, dass er dafür Verantwortung trägt.

Facebook-Werbung für Weidel gezahlt

Nach Recherchen der „Frankfurter Allgemeinen“ und der „Süddeutschen Zeitung“ wurden von dem eigens eingerichteten Konto unter anderem Anwaltskosten beglichen. Außerdem sei Geld geflossen, um so genannte Facebook-Likes für Weidel zu kaufen.

Hausberger sagte dazu, es könne gar nicht alles Geld ausgegeben worden sein. „Wir haben das Geld ja im April 2018 komplett zurück erstattet. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn von den Spenden nichts mehr dagewesen wäre.“ Der Kreisverband nehme normalerweise nur Einzelspenden in Höhe von je 20 bis 200 Euro ein. Auch auf Weidels Konto sei außer den Geldern aus der Schweiz allenfalls ein niedriger fünfstelliger Spendenbetrag eingegangen.