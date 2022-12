Spenden statt Weihnachtspost aus dem Landratsamt Bodenseekreis

Statt zahlreicher Weihnachtsgrüße per Post verschickt Landrat Lothar Wölfle auch in diesem Jahr Spenden an soziale und wohltätige Institutionen im Bodenseekreis. Denn das beim Briefversand eingesparte Geld kann auf diese Weise viel mehr im Sinne des Weihnachtsgedankens bewirken, ist der Landrat laut einer Mitteilung des Landratsamts überzeugt.

So geht das eingesparte Geld in Höhe von 5000 Euro zu je 1000 Euro an die Tafelläden im Bodenseekreis in Friedrichshafen, Überlingen, Tettnang und Markdorf. Weitere 1000 Euro erhält die Lebensmittelhilfe in Meersburg.

Durch die Arbeit der Tafeln sowie der Lebensmittelhilfe werden laut Landratsamt gute Lebensmittel wie Brot, Wurst, Käse, Obst, Molkereiprodukte, Kaffee, Tee, Teigwaren, Babynahrung, Süßigkeiten und vieles mehr gerettet und an armutsbetroffene Menschen verteilt. Dutzende ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass die Waren abgeholt und angeboten werden können. Auch Groß- und Einzelhändler, Einkaufsmärkte und landwirtschaftliche Betriebe aus dem Bodenseekreis unterstützen dabei.