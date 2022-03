Spenden nicht einfach vor Unterkünften abstellen

Seit verstärkt Geflüchtete aus der Ukraine in Friedrichshafen ankommen, kommt auch immer wieder die Frage auf: Wo und was kann ich spenden? Leider werden vor städtischen Unterkünften auch ungefragt Spenden abgestellt. Die Stadt bittet dringend darum, genau das nicht zu tun.

Auf ihrer Homepage informiert die Stadt Friedrichshafen über Sach- und Geldspenden. Für Sachspenden verweist sie zum Beispiel an die Osteuropahilfe, die in Friedrichshafen eine Niederlassung hat. Wer der Stadt direkt Sachspenden anbieten möchte, kann eine Mail mit möglichst konkreten Angaben zu den Spenden an ukraine@friedrichshafen.de senden. Die Stadt klärt dann, ob in den eigenen oder privaten Unterkünften dafür Bedarf besteht und nimmt Kontakt auf mit dem Spender oder der Spenderin.

Auf keinen Fall sollten Sachspenden einfach vor städtischen Unterkünften abgestellt werden: „Im Zweifelsfall müssen wir diese Dinge dann entsorgen – da sie etwa nicht dem Bedarf entsprechen oder nicht geeignet sind“, sagt Monika Blank, Sprecherin der Stadt Friedrichshafen. Derzeit seien alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten beschäftigt sind, vollauf ausgelastet. „Ungefragt Dinge abzustellen, macht uns in der aktuellen Situation einfach unnötig Arbeit, selbst wenn es gut gemeint ist.“

Wer die Stadt Friedrichshafen für die Ukraine-Hilfe gezielt mit einer Geld-Spende unterstützen will, kann dafür folgende Bankverbindung nutzen: Stadt Friedrichshafen, IBAN: DE 88 6905 0001 0020 1050 94, BIC: SOLADES1KNZ, Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe. Die Stadt weist auf Möglichkeit zum vereinfachten Spendennachweis hin: Der Kontoauszug mit dem Verwendungszweck „Ukraine-Hilfe“ oder der PC-Ausdruck beim Online-Banking ist gleichzeitig die Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Quelle: Schreiben vom Bundesministerium der Finanzen vom 17.03.2022 (GZ. IV C 4 - S 2223/19/10003 :013, DOK 2022/0226401)