Spenden der Nikolausgilde gehen an Häfler Tafel und das Frauenhaus

Vier Nikoläuse und etwa zehn Knechte der Häfler Nikolausgilde haben vor Weihnachten fleißig Geschenke verteilt, Kinder gelobt und Gedichte angehört – eben alles, was die engagierten Männer der Nikolausgilde vor dem Fest zu erledigen haben. Aus den Spenden, die dabei zusammenkamen, wurde früher das gesamte Nikolausequipment – angeschafft. Heute werden die Spenden an karitative Einrichtungen weitergegeben. Von den 3000 Euro an Spendengeldern aus der letzten Weihnachtszeit wurden jetzt 1200 Euro an die Tafel übergeben. Unser Bild zeigt (von links) die Nikoläuse Otto Wagner, Andre Jacob und Erich Schwarz (Zweiter von rechts) und von der Tafel Dieter Stauber und Renate Köster. Mit dem Erlös sollen Lebensmittel beim Rewemarkt Kreutle gekauft werden, die für Menschen in Not sonst unerschwinglich wären. Auch die AWO wird für das Kinder- und Frauenhaus mit einer Spende von 1200 Euro bedacht.