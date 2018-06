Spendefreudige Häfler erleichtern den Schulstart

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) freut sich über die große Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge. Jetzt hat der Kreisverband Bodensee 18 Schultaschen und Rucksäcke für Flüchtlingskinder erhalten. Die Spende soll den Kindern den Schulanfang erleichtern.

Andrea Sinclair, beim DRK verantwortlich für Kleider- und Sachspenden, ist glücklich über die große Bereitschaft: „Ich muss sagen, dass in unserem Landkreis die Spendenbereitschaft sehr gut ist.“ Auch bei den Altkleider-Containern habe das DRK immer genug zu tun. 60 Stück von ihnen stehen allein im Bodenseekreis. „Am meisten haben wir Damenbekleidung. Frauen besitzen eben mehr Kleidung und können daher auch mehr abgeben. Was uns noch sehr fehlt, sind Wintersachen für kleinere oder eher schmal gebaute Männer.“

„Uns geht es doch so gut“

Britta Conrad und Lucia Glaser vom Bürocenter Glaser haben jetzt neun Schulranzen, die mit Mäppchen und Turmbeutel ausgestattet sind, gespendet: „Uns geht es doch so gut. Wir wissen gar nicht, was uns erspart geblieben ist. Da ist es das Mindeste, einen kleinen Teil von unserem Überfluss abzugeben“, meint Glaser. Die beiden Frauen hoffen mit ihrer Spende, die einen Gesamtwert von 1600 Euro hat, noch andere Ladeninhaber zu animieren: „Es gibt so viele Einzelhändler in Friedrichshafen, und jeder hat das Potential etwas Gutes zu tun“, betont Conrad.

Gerade die Kinder müssten unterstützt werden, „damit die traurigen Kinderaugen auch mal wieder leuchten“, sagt Conrad. Die Schule sei ein wichtiger Ort für die Kinder, um Anschluss und Freunde zu finden. „Ich bin sicher, dass es das Gefühl, dazuzugehören, steigert, wenn die Kinder auch gut und modern ausgestattet sind.“ Neun Rucksäcke und Mäppchen, die für ältere Schüler gedacht sind, hat zudem eine anonyme Spenderin beigesteuert, als sie von der Aktion erfahren hat.

Das Ziel, andere zum Handeln zu bringen, hat also schon mindestens einmal funktioniert. Neben dem Sammeln von Sachspenden arbeitet das DRK-Team noch an anderen Projekten. Sinclair und ihre Kollegen überlegen, Patenschaften für Flüchtlinge zu organisieren, um ihnen den Einstieg ins Alltagsleben in Deutschland zu erleichtern: „Gerade für Behördengänge brauchen viele von ihnen noch Unterstützung“, sagt Sinclair.

Wenn Sie wissen möchten, wie auch Sie helfen können, senden Sie eine E-Mail an fluechtlingshilfe@drk-kv-bodenseekreis.de. (lar)