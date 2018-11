Spende: Weidel sieht keinen Grund für Rücktritt

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sieht in der Affäre um Parteispenden aus der Schweiz keinen Grund für persönliche Konsequenzen. „Bei dem Konto, auf dem die Spende einging, handelt es sich um das ordentliche Konto des Kreisverbandes des Bodenseekreises.

Die Spende ist nicht an meine Person gegangen“, erklärte Weidel. Nach Recherchen von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ sollen gut 130 000 Euro von einer Schweizer Firma an den AfD-Kreisverband geflossen sein. Die Summe war nach Recherchen verschiedener Medien in mehrere Tranchen von meist 9000 Schweizer Franken gestückelt.

Spendenzweck: "Wahlkampfspende Alice Weidel"

Das Geld sei zwischen Juli und September an den AfD-Kreisverband Bodensee geflossen, in dem die jetzige Fraktionsvorsitzende Alice Weidel für den Bundestag antrat. Als Spendenzweck habe der Geldgeber angegeben: „Wahlkampfspende Alice Weidel“. Dies belegten Kontoauszüge, welche die Medien nach eigenen Angaben einsehen konnten. Die Zahlungen stammen demnach von einer Aktiengesellschaft in Zürich, deren Anteile offenbar einer weiteren AG gehören.

Die AfD vermutet dem Bericht zufolge inzwischen selbst, dass die Spende illegal war. Weidel habe auf Anfrage erklärt, sie habe im September 2017 erstmals von der „ungebetenen“ Spende erfahren und sich später für eine Rückzahlung ausgesprochen. Es habe „Bedenken ob der Legalität“ gegeben. Die Rückzahlung erfolgte dem Bericht zufolge aber erst im April 2018.