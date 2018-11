Spende an Weidel kam von Züricher Firma PWS

Der AfD-Kreisverband Bodensee weist Vorwürfe gegen Alice Weidel wegen möglicherweise illegaler Parteispenden zurück. Das sagte der Sprecher des Kreisverbandes Christoph Högel der „Schwäbischen Zeitung“. Das Geld kam von der Firma PWS Pharma Whole Sale International AG mit Sitz in Zürich. Entsprechende Berichte bestätigte ein Mitarbeiter von Weidel am Montag.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass der Kreisverband 2017 gut 130 000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma bekommen hatte. Dabei handelt es sich um die Firma PWS Pharma Whole Sale International AG in Zürich. Die stand offenbar als Urheber der Spender auf den Kontoauszügen. Das berichtet das Schweizer Onlineportal „Blick“. Ein Mitarbeiter Weidels bestätigte das im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Allerdings äußerte sich der Geschäftsführer von PWS auf Nachfrage des „Blick“ nicht, der einzige Verwaltungsrat sagte dem Portal, er wisse nichts von der Spende.

Weidel ist stellvertretende Kreisvorsitzende der AfD am Bodensee und führt zusammen mit Alexander Gauland die AfD-Fraktion im Bundestag.

„Haben die Spende nie verwendet“

„Das Geld ging auf einem Konto des Kreisverbandes ein. Wir haben es nie verwendet, zunächst, weil es explizit für den Wahlkampf von Frau Weidel gespendet wurde“, sage Kreisverbands-Sprecher Högel am Montag. Der Kreisverband habe aber ebenso wie Weidel Zweifel an der Legalität der Spende bekommen und diese daher prüfen lassen. Nach Abschluss der Prüfung habe man das Geld umgehend an den Spender zurück überwiesen. „Es hat mich schon überrascht, dass das jetzt wieder hoch kommt“, so Högel weiter. Vermutlich gehe es um parteiinterne Angriffe auf Weidel.

Baden-Württembergs AfD-Chef Ralf Özkara will die Spendenaffäre rückhaltlos aufklären: „Wir werden die ganze Geschichte intern aufarbeiten und uns zusammen mit dem Bundesvorstand darum kümmern.“ Sollte sich herausstellen, dass die Spende illegal war, müsse Weidel von allen Ämtern und Mandaten zurücktreten.

Weidel will nicht zurücktreten

Das wies Weidel zurück. Sie habe sich persönlich nichts zuschulden kommen und bei der Prüfung der Frage auf das Votum des damaligen Landesschatzmeisters vertraut. Dieser wiederum wollte auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ dazu keine Stellung nehmen. Zunächst müsse der Vorgang intern gründlich aufgearbeitet werden.

Im Rennen um den Landesvorstand der AfD hatte sich Özkara gegen Weidel durchgesetzt. Der ehemalige Büroleiter von AfD-Bundeschef Jörg Meuthen setzte sich mit dessen Unterstützung gegen Weidel durch. Seither gilt das Verhältnis zwischen Meuthen und Özkara einerseits und Weidel andererseits als schwierig.