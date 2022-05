Spende an Tafel, Teestube und Kinderkrebshilfe

Der Verein zur Pflege des Volkstums spendet an die Teestube, an die Tafel und an die „Urmel – Kinderkrebshilfe Friedrichshafen“. Das Geld sei in den Siebziger und Achtziger Jahren seinerzeit von Max Mayer, dem „Orgel-Schorsch“, und den Gelbspöttern gesammelt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ursprünglich sollte das Geld für einen Narrenbrunnen verwendet werden. Da im vergangenen Jahr auf der Jahreshauptversammlung jedoch beschlossen wurde, auf einen den Bau eines solchen Brunnen zu verzichten (SZ berichtete), sollte das Geld wieder den Häflern zurückgegeben werden. Insgesamt sei der Betrag von 32.870,81 gedrittelt und „vom Verein jeweils auf 11.111 Euro aufgestockt worden“, sagt Präsident Karl Haller. Es sei dem Verein wichtig gewesen, Menschen zu unterstützen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Tafel und Teestube halten ihre Schecks bereits in den Händen. Für die Urmel Kinderkrebshilfe wird noch ein Termin zur Scheckübergabe anberaumt.