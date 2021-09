Spende an das Kinderheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vorsitzende des Deutsch-Polnischen Freundeskreises am Bodensee hatte die Gelegenheit, im Partnerkreis des Bodenseekreises Tschenstochau in Polen das Kinderheim Blachownia zu besuchen. Zu dem Kinderheim gehören drei Wohngruppen, in denen jeweils 14 Kinder und Jugendliche untergebracht sind. Agnieszka Frania, die Leiterin des Heimes in Blachownia, nahm eine Spende von Katharina Zlotos dankbar entgegen. Das Geld kommt den Kindern zugute. Die Kinder freuten sich über den Besuch aus Deutschland und luden Frau Zlotos zum gemeinsamen Mittagessen ein, zu dem auch der Tschenstochauer Landrat Krzysztof Smela eingeladen wurde. Wenn Sie mehr über den gemeinnützigen Deutsch-Polnischen Freundeskreis am Bodensee erfahren möchten, sind Sie gerne zu den monatlichen Treffen eingeladen. Diese finden jeden ersten Donnerstag im Monat im Hotel Waldhorn in Friedrichshafen um 18.00 Uhr statt.