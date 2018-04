Vorwiegend männliches Publikum hat den Präsentationen des Hackathons in der Wissenswerkstatt interessiert zugehört. „Hackathon“ setzt sich zusammen aus dem englischen Wort „hack“, im Sinne der erforschenden Programmierung, und dem Wort Marathon. Bei dem Entwicklungs- und Designwettbewerb soll in 36 Stunden ein Konzept, das zum Aufgabenumfeld der Zeppelin System GmbH passt, kreativ und unkonventionell entworfen werden. Organisiert wird die Veranstaltung vom Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer und der Zeppelin Systems GmbH, gefördert durch die Initiative Bodenseeinnovativ.

Studenten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen haben sich gemeinsam oder einzeln beworben, Gedanken zur Vertriebspolitik, zum Marketing und zur Konstruktion gemacht und im Team an der Entwicklung von digitalen Applikationen oder eigenen Prototypen-Modellen gearbeitet. Die Gruppe „Zeppelytics“ (Zeppelin und Analytics) standen nach ihrer Präsentation der Ergebnisse um mittels einer App Größe, Gewicht, Fallgeschwindigkeit und Verteilung von Partikeln zu berechnen und zu analysieren, sowohl dem Publikum als auch der Expertenjury Hans Schneider (Zeppelin Systems), Robert Vöhringer (Wissenswerkstatt), Rochus Hofmann (Geschäftsführer Zeppelin Systems), Lisa Bredel (Innovationsmanagerin IWT) und Dr. Backhaus (Fraunhofer) Rede und Antwort und gewannen den zweiten Platz.

Teil der Lösung, nicht des Problems

Das Team „Zycle“ (Zeppelin und Recycling) hat neben dem wirtschaftlichen auch einen ökologischen Aspekt im Blick. Begonnen hat die Gruppe mit dem Sammeln von Kunststoffmüll an der Uferpromenade, den sie zur Verwertung aufbereiten möchten. So haben die Studenten an den momentanen Forschungsstand angeknüpft und es sich zum Ziel gemacht, „Teil der Lösung und nicht Teil des Problems“ zu sein. Autonome Roboter könnten sich durch ihre künstliche Intelligenz beispielsweise Wasserrouten, auf denen sie verhältnismäßig viel Müll eingesammelt haben, merken und diese Strecken ohne explizite Anweisung öfter abfahren.

Nach all den theoretischen Ausführungen präsentierte das Team Rabbit einen selbst entwickelten Prototypen. Die „Rabbit Box“ soll mit eingebauter Kamera und Waage Größe und Gewicht von Granulat bestimmen. Im Anschluss werden die Werte per Bluetooth an das selbstentwickelte digitale Rabbit Tool auf dem Smartphone gesendet. Je nach Granulatsfarbe lässt sich der Hintergrund herausnehmen und austauschen. Rabbit Analyzing erreichte im Wettbewerb die dritte Platzierung und könnte sich vorstellen, dass sich ihre Entwicklung für Silobauer, Papiermaschinenhersteller oder zur Auslegung von Sinterverfahren eignen könnte. Den ersten Platz gewann das Team „Specterwho“ für die „intelligente Produktion – IOT Lösung mit Rasperry PI einschließlich der Steuerung und Kontrolle von Produktion und Produktqualität in einer Web-App“. Fabian Hägele, Manuel Blötscher, Luca Deppler, Marc Johannes Aslan und Yannick Boothby können sich nun über einen Zeppelinflug freuen.