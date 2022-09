SPD will Tempo 30 in der Stadt und überdachten Busbahnhof

Die SPD Friedrichshafen nimmt die europäische Mobilitätswoche (16. bis 22. September) zum Anlass, ihre Ziele zur Mobilität in Friedrichshafen vorzustellen. Dazu wurden Forderungen und Maßnahmen erarbeitet, die sich zugig umsetzen ließen, so die SPD. Konkret gliedert sich das Positionspapier in drei Bereiche: „Gute Fuß- und Fahrradwege für alle“, „Stärkung des ÖPNV“ sowie „Autoverkehr und Stadt“.

Im ersten Bereich „Gute Fuß- und Fahrradwege für alle!“ führt die SPD Stellen auf, an denen zusätzliche Fahrradwege notwendig seien und Lücken zwischen den Radwegen geschlossen werden müssten. Zudem fordert sie eine Verbesserung der Wege, die an diversen Stellen durch Risse, Schlaglöcher oder Wurzeln das Radfahren massiv erschwerten. Gefordert wird die Trennung von Fahrrad- und Gehwegen, um das Zufußgehen und das Radfahren attraktiv zu machen. An unbeleuchteten Radwegen wünscht sich die SPD eine möglichst smarte Beleuchtung. Zudem will sie das schon beschlossene Angebot eines Pedelec-Verleih-Systems um einen Lastenrad-Verleih ergänzen.

Der zweite Bereich „Starker ÖPNV“ dreht sich um die Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die SPD wünscht sich einen Ausbau der Busverbindungen im ganzen Stadtgebiet, auch in den Abendstunden. Das Ruftaxi im Abendverkehr (RiA) sollte modernisiert oder durch ein Rufbussystem erweitert werden, das auch attraktive Ost-West-Verbindungen im Stadtrandgebiet ermöglicht. Zudem schreibt die Häfler SPD: „Wir wollen die Menschen am zentralen Busbahnhof nicht länger im Regen stehen sehen und fordern eine zügige Modernisierung des Platzes am Stadtbahnhof mit großflächiger Überdachung.

Der Zugverkehr solle durch den zweigleisigen Ausbau der Bodenseegürtelbahn gestärkt werden, um zukünftig mit dem Zug zuverlässig und pünktlich am See reisen zu können – aber auch in die weite Welt. Schließlich fordert die SPD die Landesregierung auf, den Schiffsverkehr – insbesondere die Fähren und den Katamaran über den Bodensee– als Teil des ÖPNV anzuerkennen, um sie in die Verkehrs- und Tarifverbunde zu integrieren.

Im Bereich „Autoverkehr und Stadt“ plädiert die SPD für die Einführung von Tempo 30 in der Stadt und die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung durch die Einführung einer Parkraumsatzung mit angepassten Gebühren. „Als ergänzende Maßnahmen können wir uns die sukzessive Begrünung von Parkplätzen vorstellen, den Ausbau eines intelligenten Parkleitsystems, um Autos gezielt zu den Parkhäusern zu lenken und die Verbreitung von Car-Sharing-Angeboten“, schreibt die SPD. Ein flächendeckendes Tempo 30 in der Stadt stärke den Fußverkehr, mache ihn sicherer und attraktiver.