SPD will den „Bodenseeplan 2035“ als Wahlkampfinhalt nutzen

Die SPD Bodenseekreis hat bei ihrer Kreismitgliederversammlung einen klaren Blick auf die Kommunalwahl in zwei Jahren geworfen. Da habe man das Ziel, möglichst viele Menschen über die Parteigrenzen hinweg für Kommunalpolitik zu begeistern. Trotz des Leitthemas stand aber auch für die Mitglieder zunächst die Solidarität mit der Ukraine im Fokus.

Aufgaben für die Kommunen

Putins Bemühungen, die Gesellschaft zu spalten und für sozialen Unfrieden in ganz Europa zu sorgen, müssten entgegengetreten werden wie es gelte, an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer zu stehen, schreibt die SPD in einer Presseerklärung zu ihrer Mitgliederversammlung. Die SPD sieht auch die großen Herausforderungen der Kommunen bei der Flüchtlingsaufnahme. So berichtete Benedikt Paulowitsch, Bürgermeister von Kernen im Remstal, der als Gastredner Impulse zu moderner Kommunalpolitik gab: „Das ist momentan eine riesige Aufgabe, über die kurzfristige Unterbringung der Flüchtlinge, Schulplätze für ukrainische Kinder bis hin zum Bau neuen Wohnraums stehen Kommunen hier besonders in der Verantwortung.“

Große Themen wirken sich aus

Leon Hahn betonte bei der Versammlung, dass sich die SPD schon früh mit der Kommunalwahl auseinandersetzen werde. In Zeiten, in denen Fragen wie Krieg und Frieden, Klimawandel oder die Corona-Pandemie im Fokus ständen, rücke die kommunale Ebene oft in den Hintergrund. Hahn machte deutlich, dass aber gerade diese Themen im Lokalen vor Ort sehr deutlich würden. Hintergrund ist hierbei auch, dass die SPD die junge Generation für Kommunalpolitik begeistern möchte.

„Der Bodenseeplan 2035“

Als erstes Thema zu den Kommunalwahlen setzt die SPD des Kreises auf den „Bodenseeplan 2035“, der aus vielen Rückmeldungen im Zuge der Bundestagswahl bei Leon Hahn zustande kam. Auf Grundlage dieses Planes will die SPD mit den Menschen ins Gespräch kommen und ein gemeinsam erarbeitetes Wahlprogramm formulieren.

Plan für die Zukunft

Im Zentrum des Bodenseeplans stehen neben dem Klimaschutz die wirtschaftliche Stärke der Bodenseeregion, ein aktiver Staat und der soziale Zusammenhalt. „So wollen wir beispielsweise den Bodenseekreis bis 2035 zur Pionierregion für Klimaschutz machen. Sei es mit einer Mobilitätswende zu Wasser und Land, Energieerzeugung mit Agrophotovoltaik oder dem wirklichen Schutz vor Auswirkungen des Klimawandels“, fasst Leon Hahn zusammen. Der Bodenseeplan ist online einsehbar unter: www.spd-bodenseekreis.de/dl/Bodenseeplan.pdf.