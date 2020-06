SPD-Politiker sprechen über Corona-Folgen

Bei zwei Online-Konferenzen hat die SPD Bodenseekreis Betroffene der Corona-Pandemie mit verantwortlichen Spitzenpolitikern zusammengebracht. Die beiden Konferenzen bildeten den Auftakt einer Online-Konferenz-Reihe der Kreis-SPD. Damit wolle man Bürger direkt mit Verantwortlichen in Bund und Land in Kontakt bringen, teilt die Kreis-SPD mit.

„Wir wissen, dass es nun darum gehen muss, vor allem passgenaue Lösungen zu entwickeln. Dafür muss die Politik jetzt vor allem zuhören. Wenn hierzu die Betroffenen selbst zu Wort kommen, profitieren letztlich alle davon“, so der SPD-Kreisvorsitzende Rainer Röver.

Bei der ersten Konferenz mit dem bildungspolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Stefan Fulst-Blei (MdL) nutzten Eltern, Lehrer und Kindererzieher die Möglichkeit, ihre Erfahrungen zu schildern und Wünsche aber auch Lob zu formulieren. Laut Pressemitteilung beklagten Eltern beklagten dabei, dass sich Lehrer und Schulen bei der Nutzung digitaler Plattformen bislang oft allein gelassen fühlten. Es müsse durch das Land endlich einheitliche, datenschutzkonforme Software-Lösungen geben, über die der Unterricht und Austausch von Lehrmaterialien abgewickelt werden könne. Der Landtagsabgeordnete versprach, dieses Anliegen nach Stuttgart zu transportieren, betonte aber, dass es nach dem Scheitern der Bildungsplattform Ella keine nennenswerten Fortschritte mehr gegeben habe.

Weiterhin wurde der Wunsch formuliert, einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu technischen Geräten auch für Familien mit geringem Einkommen zu ermöglichen. Der Bund hatte hierfür laut SPD unlängst 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Man werde alles daransetzen, dass diese Mittel zusammen mit dem Geldern aus dem Digitalpakt schneller bei Familien ankommen.

Für Selbstständige, Gastronomen und Kulturschaffende stand die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast (MdB) zur Verfügung. Dabei wurde deutlich, dass es bei diesen zwar ein generelles Verständnis für die Maßnahmen gebe, diese aber zeitgleich mit hohen Belastungen einhergingen. So müssten Einzelhändler und Gastronomen teils hohe Aufwände betreiben, um die Auflagen zu erfüllen. Mast stellte hierbei unbürokratische Hilfen in Aussicht. Auch formulierten Teilnehmer Unverständnis, dass es erhöhte Auflagen für Kinos oder Kleintheater gebe, während andere Läden, wie Bäcker bereits wieder öffnen konnten. Mast versprach, besonders die Frage von Betroffenen, die in Teilzeit mit Verdienstausfällen zurechtkommen müssten, in die Regierungsfraktionen zu tragen.

Mast machte deutlich, dass eine vollständige Erstattung des ausgefallenen Umsatzes nicht leistbar sei, zeitgleich würden aber Maßnahmen vorbereitet, die Anfang Juni im Koalitionsausschuss und im Bundeskabinett beschlossen würden.