SPD-Politiker an der ZU: Ukraine-Krieg und die Zukunft der Hochschulen sind Themen

Die Juso-Hochschulgruppe der Zeppelin-Universität (ZU) lädt zu zwei Veranstaltungen ein. Am Freitag, 18. November, spricht Kevin Leiser, SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, ab 14 Uhr zum Thema „Status Quo – Ukraine Krieg?“ Um 17 Uhr fragt SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl „Welche Zukunft haben unsere Hochschulen?“ Veranstaltungsort ist jeweils der ZF-Campus der ZU im Fallenbrunnen.

Wie ist die aktuelle Situation in der Ukraine? Wird Deutschland auf absehbare Zeit schwere Waffen liefern? Kann die Ukraine diesen Krieg mit westlicher Unterstützung gewinnen? Darüber wird laut Ankündigung Kevin Leiser sprechen. Der Politiker kommt auf Einladung der Juso-Hochschulgruppe nach Friedrichshafen und steht nach einem Impulsvortrag für Fragen und Diskussion zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wie geht es mit der Entwicklung der Hochschulen in Deutschland und Baden-Württemberg weiter? Was sind die aktuellen Herausforderungen für Hochschulen, Wissenschaft und Forschung? Wie sollen Hochschulen die hohen Energiekosten finanzieren, und wie kann die Reformation des BAföGs Studierende entlasten? Diesen Fragen geht Lina Seitzl in einem kurzen Vortrag nach. Die Politikerin vertritt ihre Fraktion im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgeabschätzung. Anschließend wird eine Diskussionsrunde mit dem Studentischen Vizepräsidenten der ZU, Moritz Schön, und den studentischen Senatoren, Milica Arsenijevic und Maximilian Paul, stattfinden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.