SPD liebäugelt mit städtischer Küche für Schule und Kita

Die SPD hat für die Gemeinderatssitzung am 14. Mai einen Antrag vorbereitet, mit dem sie die Verwaltung auffordert, „die Einrichtung einer kommunalen Küche zur Belieferung von Kindertageseinrichtungen und Schulen in Friedrichshafen“ zu überprüfen. Dabei sollten die Elternbeiräte der Kindertagesstätten und Schulen einbezogen werden. Im März hatte die Verwaltung den Sachstandsbericht zur Essensversorgung vorgestellt und dafür Mitarbeiter und Eltern von 35 Einrichtungen befragt. Im Ergebnis waren alle mit der gegenwärtigen Belieferung zufrieden, trotzdem hatte Christine Heimpel (SPD) damals schon angeregt, eine kommunale Küche einzurichten. Kritik war auch von der FDP gekommen, da bisweilen Anlieferungen aus weiter Entferung erfolgen – Kassel oder Rheine in Westfalen als Beispiel. Bürgermeister Andreas Köster hielt das bestehende System zwar für gut, es sei aber in einer steten Veränderung begriffen. Insofern könne man sich auch Gedanken über Änderungen machen, falls diese anstünden und gewünscht würden.

Und das scheint jetzt der Fall zu sein. Die SPD will vor allem lange Anfahrtswege vermeiden. „Träger und Leitungen der Kindertageseinrichtungen zeigen sich laut des Sachstandsberichtes „hoch zufrieden mit der aktuellen Situation“ – die Eltern sehen dies allerdings differenzierter, wie in einem Gespräch von Gemeinderätinnen mit Vertreterinnen des Gesamtelternbeirates der Kindertageseinrichtungen Friedrichshafen deutlich wurde“, schreibt die SPD. Die Verwaltung soll beauftragt werden, Gespräche und Prüfungen für eine kommunale Küche für Kindertageseinrichtungen und Schulen aufzunehmen. Der Antrag wird voraussichtlich am 14. Mai eingebracht, später erst behandelt.