SPD: „Längst überfällige Entscheidung“

„Hoch erfreut“, wie es in einer SPD-Pressemitteilung heißt, haben die Sozialdemokraten im Bodenseekreis und in der Stadt Friedrichshafen die Meldung aufgenommen, wonach der Bund für die „Unterstützung der Erbringung von gebührenfinanzierten Flugsicherungsdienstleistungen an kleinen Flugplätzen“ 20 Millionen Euro im Bundeshaushalt eingesetzt hat. SPD-Kreisvorsitzender Leon Hahn und die SPD-Landtagskandidatin Jasmina Brancazio sehen darin eine „längst überfällige Entscheidung“, um die Ungleichheit zwischen Großflughäfen und kleineren Flughäfen zu beseitigen, so die Mitteilung weiter.

Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Norbert Zeller sowie Werner Nuber, Stellvertretender Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, fordern nun Verkehrsminister Andreas Scheuer auf, endlich ein Konzept zur Flugsicherung von Regionalflughäfen vorzulegen. Erst dann könne die Haushaltssperre aufgelöst werden. Die regionale SPD dankt vor allem dem Biberacher Bundestagsabgeordneten, der sich massiv für die Gleichstellung der Flughäfen bei der Flugsicherung eingesetzt habe.

„Endlich kann die Landshut in Friedrichshafen bleiben“, zeigen sich die Vertreter der regionalen SPD über die Entscheidung des Haushaltsausschusses erleichtert. Auch hier gebühre vor allem dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Haushaltsausschusses Martin Gerster besonderer Dank. Zeller: „Sein Verdienst ist es, zusammen mit David Dornier, dass die Landshut nun endgültig in Friedrichshafen bleibt.“

Gerster sei es durch kluge und zähe Verhandlungen gelungen, das Thema Landshut „weg von Frau Grütters (CDU, Staatsministerin im Kanzleramt) zu bringen und dem Innenministerium zu zuordnen“. Für diesen Etat sei Gerster verantwortlich.

Für Werner Nuber ist damit der Weg frei, unsere „wehrhafte Demokratie einer breiten Öffentlichkeit in Erinnerung zu rufen. Möglichst viele Schulklassen sollen sich mit dem Wert unserer Demokratie auseinandersetzen“, so Nuber und Zeller vereint. Gerade die jüngsten Ereignisse zeigten, dass „Demokratiefähigkeit“ täglich neu gelernt und praktiziert werden müsse, ist sich Brancazio sicher und begrüßt die pädagogische Begleitung durch die Bundeszentrale für politische Bildung.

Bis zuletzt, so die Einschätzung der Sozialdemokraten in der Pressemitteilung, habe die CDU versucht, den Standort Friedrichshafen infrage zu stellen. Andere Standorte wie Potsdam, Hamburg, Berlin oder Bayern seien ins Gespräch gebracht worden. Jetzt sollten alle in der Region „die Chance nutzen, um gemeinsam ein Forum für Freiheit, Rechtstaatlichkeit und Demokratie zu schaffen“, fordert der SPD-Bundestagskandidat Leon Hahn. Und fügt an: „Mit den 15 Millionen können wir einen ordentlichen Zuschuss für den Bau einer neuen Halle geben sowie für den laufenden Betrieb des Museums.“