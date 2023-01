SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bei digitaler Dreikönigskundgebung

Die SPD Bodenseekreis lädt wie in jedem Jahr zur traditionellen Kundgebung zum Dreikönigstag am 6. Januar ein. Dieses Jahr werden der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, Philip Kleiner, Gründer des Start-Ups „FridaFrisch“ in Salem und der Konditormeister Andreas Popp als Stimme des Handwerks zu Gast sein.

Die Kundgebung findet mittlerweile traditionell digital statt. „Unser Ziel als SPD Bodenseekreis ist es, durch moderne Parteiarbeit möglichst viele Menschen zu erreichen. Mit der digitalen Durchführung steht dieses tolle Format allen Bürgerinnen und Bürgern offen“, so der SPD-Kreisvorsitzende Leon Hahn.

In kurzen, maximal 15-minütigen Inputs wird über relevante Themen aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft gesprochen. Nach den Impulsen besteht die Möglichkeit, in digitalen Räumen direkt mit den Referenten ins Gespräch zu kommen. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitglieder der SPD rund um den See.

„In schwierigsten Zeiten trägt die SPD als größte Regierungspartei große Verantwortung. Kevin Kühnert trägt als Generalsekretär maßgeblich dazu bei, dass mit der Ampel eine neuartige Koalition wichtige Veränderungen umsetzt und auf die immensen Herausforderungen durch den russischen Angriffskrieg und die Pandemie reagiert“, schreibt die SPD.

Auch freut sich die SPD, mit Philip Kleiner einen jungen Startup-Gründer aus dem Bodenseekreis als Referenten gewonnen zu haben. „FridaFrisch ermöglicht es, digital von regionalen Landwirten und Erzeugern aus der Region einzukaufen. Philip Kleiner wird aus erster Hand berichten, ob unsere Region fit für Start-Ups ist und welche Hürden Politik und Wirtschaft überwinden müssen, damit diese auch im Bodenseekreis bessere Voraussetzungen finden.“

Außerdem dabei ist der Überlinger Konditormeister Andreas Popp. „Wir wissen um den großen Druck, unter dem Handwerker derzeit stehen. Nicht nur die gestiegenen Produktionskosten, sondern auch der Fachkräftemangel und mangelnde gesellschaftliche Anerkennung führen dazu, dass immer mehr Handwerker frustriert hinzuwerfen drohen“, heißt es weiter.

Erneut sind auch die Langenargener Sternsinger dabei. Sie werden die traditionellen Segenswünsche digital überbringen und gleichzeitig wieder um Spenden für die Bedürftigen bitten. Der Termin findet am Freitag, 6. Januar von 10 bis 11.30 Uhr statt. Zugangsdaten können unter www.spd-bodenseekreis.de, in den sozialen Netzwerken, bei Facebook oder Instagram unter „SPD Bodenseekreis“ oder per E-Mail unter leon.hahn@spdbodensee.de abgerufen werden.