SPD-Fraktionschef kandidiert als Bürgermeister

Zwischen Seehasenfest und Kulturufer hat Dieter Stauber, Fraktionsvorsitzender der SPD im Friedrichshafener Gemeinderat, seine Bewerbungsunterlagen bei der Stadt abgegeben. Er kandidiert mit zehn weiteren Bewerbern als Bürgermeister im Dezernat II und will Nachfolger von Holger Krezer werden.

Neu besetzt wird die Beigeordnetenstelle des Dezernates II im Rathaus. Nach dem nun verstrichenen Bewerbungsschluss wird eine Auswahlkommission bis zum 24. August zusammen mit dem Oberbürgermeister eine Vorauswahl der eingegangenen Bewerbungen treffen. Die Ausgewählten werden bis zum 27. August eingeladen, um sich am 3. September in einer ersten Runde dem OB und der Kommission vorzustellen. Später erfolgt aus der Gruppe, die dann in die zweite Runde gewählt wurde, die Vorstellung in den Fraktionen. Der Finanz- und Verwaltungsausschuss wird am 17. September eine engere Auswahl treffen. Die Wahl des Bürgermeisters wird am 1. Oktober im Gemeinderat stattfinden. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Nach einem früheren Beschluss des Gemeinderates vom 18. März 2013 gilt für die Reihenfolge der Beigeordneten das Senioritätsprinzip, das heißt, dass das Dienstalter der jeweiligen Beigeordneten bei der Stadt Friedrichshafen zugrunde gelegt wird.

„In der vergangenen Woche habe ich meine Bewerbung auf die Stelle des Beigeordneten für das Dezernat II der Stadt Friedrichshafen eingereicht. Meine langjährige Erfahrung im öffentlichen Dienst und in der Verwaltung in unterschiedlichen Funktionen bei der Polizei Baden-Württemberg möchte ich zum Wohle von Friedrichshafen und seiner Einwohner einsetzen“, schreibt dieter Stauber jetzt in einer Pressemitteilung. Er verfüge über Rechtskenntnisse und Praxis im Sicherheitsbereich, die in einem Verwaltungsdezernat mit dem Amt für Bürgerservice und Sicherheit, dem Rechtsamt und dem Personalamt von Vorteil seien, sagt er.

Er will das Engagement, das er seit 2004 im Gemeinderat gezeigt habe, jetzt „hauptamtlich in der Verwaltung“ einbringen. „Die großen und kleinen Themen, die Menschen und auch die Probleme in unserer Stadt und Region sind mir wichtig und bekannt. Ich lebe und arbeite in Friedrichshafen und habe es jeden Tag vor Augen“, schreibt der Kandidat weiter. Die SPD-Fraktion begrüße seine Bewerbung, so Dieter Stauber.