SPD fordert eine Million Euro für Flughafen Friedrichshafen

Ein klares Bekenntnis der SPD im Land und Kreis zum Flughafen Friedrichshafen haben der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Martin Rivoir und Norbert Zeller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, bei einem Besuch des Flughafen abgegeben. Nicht nur der Bodenseekreis und die Stadt Friedrichshafen seien mit 39,38 Prozent Gesellschafter beim Flughafen, sondern auch das Land habe einen Anteil von 5,7 Prozent. Grund genug für die Politiker, sich Vor-Ort über die derzeitige Situation kundig zu machen, wie der SPD-Kreisverband mitteilt. „Ich habe den Eindruck, dass der Flughafen sehr innovative und kreative Menschen hat“, so Rivoir. Für die SPD sei klar, dass der Flughafen für Industrie und Mittelstand, sowie den Tourismus und die gesamte Region eine hohe Bedeutung habe, seien sich Häfler Fraktionschef Dieter Stauber und Rivoir einig.

Für die Kommunal- und Landespolitiker sei es deshalb folgerichtig, dass sich auch das Land Baden-Württemberg am Gesellschafterdarlehen mit einer Millionen Euro zu beteiligen habe, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Heftig würden sich die SPD-Politiker gegen die Auffassung der grün-schwarzen Landesregierung wehren, wonach das Land für den Regionalflughafen nicht in der Verpflichtung sei. In der Koalitionsvereinbarung von Grün-Schwarz würde es ausdrücklich heißen: „Zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte können in begründeten Einzelfällen unter Beachtung des europäischen Rechts einmalige Investitionsmittel gewährt werde.“ Genau dies würden die SPD-Politiker von Land, Kreis und Stadt einforden.

Eindrucksvoll sei den Gästen bei einer Flughafenrundfahrt die Notwendigkeit der Erneuerung technischer Sicherheitsmaßnahmen aufgezeigt worden. „Allen voran muss endlich ein Neubau des Towers angepackt werden“ so Zeller. Zwar sei die technische Ausstattung auf dem neuesten Stand, jedoch herrsche dort eine unzumutbare räumliche Enge für die Fluglotsen und Technik gleichermaßen.

„Hier muss sich das Land im Sinne der Koalitionsvereinbarung beteiligen“ fordern die SPD-Politiker. Für Rivoir reiche es nicht aus, wenn zwar im Landeshaushalt die Rubrik Förderung der Regionalflughäfen stehe, jedoch mit einer Null versehen sei. „Der Flughafen ist für uns eine wichtige Verkehrsinfrastruktur und verdient gleichermaßen eine öffentliche Unterstützung, wie Bahn und Straße“, so Rivoir weiter in der Mitteilung.