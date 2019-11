SPD: Einführung der Echt-Bodensee-Card prüfen

Die SPD-Kluftern lobt in einer Stellungnahme das verbesserte Busangebot des Stadtverkehrs Richtung Ailingen und hofft auf eine weitere Verbesserung in Richtung Kluftern.

„Das ist eine richtig gute Nachricht: Mit Bussen im 10-Minutentakt wird der Norden Friedrichshafens, werden zukünftig die Wohngebiete an der Strecke von Ailingen, Jettenhausen, der Solarstadt, Bunkhofen, Ittenhausen und der Löwentalsiedlung mit der Innenstadt und den Einkaufszentren verbunden“, schreibt die SPD. Zusätzlich gebe es attraktive Busverbindungen zu den Arbeitsplätzen von ZF und MTU. Das sei eine besonderen Anerkennung wert und solle Ansporn insbesondere für die großen Arbeitsgeber sein, dieses städtische Angebot mit einem betrieblichen Mobilitäts- und Parkplatzmanagement zu stärken.

„Der Westen der Stadt mit Kluftern wartet noch auf den Durchbruch“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Insbesondere direkte und schnellere Linien zu den Arbeitsplätzen in der Stadt fehlen demnach. Bus-Fahrzeiten von 50 Minuten von Lipbach zum ZF Werk 1 (Flughafenstraße) seien unattraktiv. Der Bahnhaltepunkt Kluftern sei von den meisten Wohngebieten zu weit entfernt, als dass die schnelle Bahn einen schnellen Bus ersetzen könnte.

Zuschussrahmen erhöhen

Erstmals seit rund 15 Jahren schöpfe der Stadtverkehr den vom Gemeinderat genehmigten Zuschussrahmen aus. Der war laut SPD mit rund 2,56 Millionen Euro (fünf Millionen DM) gedeckelt. Angepasst an die allgemeinen Preissteigerungsraten der vergangenen 15 Jahre sollte dieser „Deckel“ bereits bei drei Millionen Euro liegen. Bedenklich in der heutigen Zeit sei, dass immer noch das Parken in den TWF-Parkhäusern stärker subventioniert werde als das Busfahren.

Da der Stadtverkehr über die Stadtgrenzen hinaus bis Oberteuringen und Markdorf fahre, seien diese Gemeinden und der Kreis in der Pflicht, die Kosten dafür mitzutragen. Und um die finanzielle Basis für den Stadtverkehr weiter zu stärken, sollte die Stadt prüfen, die Gästekarte EBC einzuführen. Damit ergeben sich neue Spielräume für Angebotsverbesserungen.