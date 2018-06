Der SPD-Ortsverein Friedrichshafen lädt für Donnerstag, 7. Juni, 19 bis 21 Uhr, zu einer Diskussion über die Entwicklung der Schulen in Baden-Württemberg und in Friedrichshafen ins Graf-Soden-Zimmer im GZH ein. Zu Gast ist an dem Abend die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-landtagsfraktion, Sabine Wölfle.

Wie kann eine vielfältige, differenzierte Schullandschaft in der Zukunft aussehen, die allen Bedürfnissen, Begabungen und Entwicklungsstufen unserer Kinder und Jugendlichen gerecht wird? Und welche Voraussetzungen dafür müssen vom Land dazu geschaffen werden? Um diese Fragen wird es an dem Abend gehen, wie die SPD schreibt. Hierzu diskutiert Wölfle mit den Gästen im Rahmen der Kampagne „BildungsMUT - Weil schule mehr kann.