SPD/Die Linke fordert den Bau neuer Hallen

Der Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 der Stadt Friedrichshafen stand im Mittelpunkt des ersten Klausurtags der Häfler Gemeinderatsfraktion SPD/Die Linke, die in Pfullendorf stattfand.

Laut Pressemitteilung der Fraktion erklärte als Gast Oberbürgermeister Andreas Brand einführend die Rahmenbedingungen für die kommenden Jahre, ausgehend von Finanzspielräumen und dessen, was die Verwaltung leisten könne. Für die Fraktion sowie die teilnehmenden SPD-Ortsvereinsvorsitzenden aus Ailingen, Kluftern und Friedrichshafen stehen die Schulen und Kindergärten ganz oben auf der Prioritätenliste. Unterrichtsausfall wegen schlechter Ausstattung von Schulräumen solle es in Friedrichshafen nicht geben. Um Hallen-Engpässe zu vermeiden, müsse in der Kernstadt wie in Ailingen eine neue Halle gebaut werden. Die marode Ailinger Rotachhalle und die Schließung der ZF-Arena hätten die Dringlichkeit dafür erhöht, so die Fraktion. Sie begrüßt, dass die Erschließung von Baugebieten wie im Lachenäcker in Kluftern und im Fallenbrunnen, wo in größerem Umfang Wohnraum geschaffen werde, im Haushaltsentwurf fest verankert ist.

SPD und Linke erkennen an, dass die Verwaltung in der Krise auf vielen Feldern aktiv sein muss.

Die Fraktion sieht die Stadt trotz Pandemie und Ukrainekrieg finanziell zwar gut aufgestellt – auch, weil in den vergangenen Jahren Rücklagen gebildet worden seien. Die weltpolitische Situation mit einem Zuzug insbesondere von Menschen aus der Ukraine stelle die Stadtverwaltung derzeit vor große Aufgaben. Die Betreuung, Unterbringung, Sprachschulung müsse organisiert und verwaltet werden. Die Energiekrise erfordere Vorbereitungsmaßnahmen – das alles müssten die Mitarbeiter neben dem Tagesgeschäft leisten. Hier setzte die Diskussion und Information mit Bürgermeister Dieter Stauber als weiterem Gast der Klausur an.

Eine verwaltungsinterne Erhebung stellte fest, so die Fraktion, dass rund 120 Stellen zu besetzen wären. Um den Personalmangel für die vielfältigen Aufgaben wenigstens teilweise zu beseitigen, schlage die Verwaltung vor, dreißig neue Stellen zu schaffen. Zudem soll die städtische Verwaltung in naher Zukunft von unabhängiger Seite von außen betrachtet werden, um zu sehen, wie Abläufe verbessert werden könnten, Digitalisierung die Verwaltungsarbeit erleichtern könne und welche der aktuell sehr vielfältigen freiwilligen Aufgaben die Stadt abgeben sollte. Die Sozialdemokraten favorisieren zudem eine Projektleiter-Struktur mit ämter- und dezernatsübergreifenden Befugnissen und Teams.

Die Fraktion will die Erzieher-Ausbildung bezuschussen.

Insbesondere in den Kindertagesstätten sieht die Fraktion große Personalnot. Die Fraktion SPD/Die Linke will daher die Rahmenbedingungen nochmals weiter verbessern, um weitere Erzieherinnen für die städtischen Kindertagesstätten anzuwerben – aber auch dafür, jungen Menschen den Einstieg in die Ausbildung zur Erzieherin, beziehungsweise zum Erzieher, zu erleichtern. Die Mitglieder der Fraktion sehen als einen wichtigen Beitrag dafür die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, sowie die Bezuschussung der Erzieher-Ausbildung.