SPD debattierte über steigende Preise

Im jüngsten Salon Rouge, der Diskussionsrunde des SPD-Ortsvereins, hat Florian Nägele über die zuletzt sprunghaft angestiegenen Lebenshaltungskosten und was sie für Menschen in prekären Lebenslagen bedeuten, gesprochen. Nägele ist Leiter des Bereichs Streetwork/ Aufsuchende Sozialarbeit und Wohnungslosenhilfe von Arkade.

Nägele stellte fest, dass soziale Einrichtungen in den letzten zweieinhalb Jahren noch nie so gefordert waren wie im Moment, schreibt die SPD in einem Pressebericht. Die gestiegenen Ausgaben für Wohnen, Heizen, Energie und Mobilität sowie Nahrungsmittel stellten auch zahlreiche Häflerinnen und Häfler vor existentielle Probleme. Dabei habe sich der Personenkreis, der Unterstützung benötigt, nach Ansicht von Nägele verändert. Betroffen sei zum Teil auch der Mittelstand. Daniela Gubalke, Ortsvereinsvorsitzende der SPD Friedrichshafen, ergänzte, dass diese Tendenz beispielsweise auch stärker besuchten Schulfrühstück an der Merianschule zu erkennen sei.

Obwohl laut Nägele „Friedrichshafen über eine sehr große Hilfelandschaft verfügt“, müsse immer neu die Frage gestellt werden, ob diese Hilfe ausreichend sei. Immerhin haben nun die Tafel, die Teestube und die Kleiderkammer wieder geöffnet und auch die Bahnhofsmission nehme wieder ihre Arbeit auf. Eine große Sorge bleibe für viele aber weiterhin der Punkt Wohnen.

Etliche Teilnehmer appellierten in der Diskussion, dass sich die Stadt noch mehr um wohnungssuchende Menschen kümmern solle. Vor allem das Zweckentfremdungsverbot von Wohnungen wurde ebenfalls diskutiert. Mit dem Verbot soll verhindert werden, dass Wohnraum durch Leerstand, Nutzung ohne Genehmigung für gewerbliche Zwecke oder als Ferienwohnung nicht zur Verfügung stehen.

Für alle Teilnehmenden stand am Ende fest, dass nicht nur Staat und Kommune tätig werden sollten, sondern vielmehr jede und jeder Verantwortung übernehmen müssten. „Wir sollten aufeinander aufpassen“, meinte dazu Nägele. Jeder könne schließlich in eine Notlage geraten und könnte dann auf Hilfe angewiesen sein. In diesem Zusammenhang nannte er auch das Projekt „Häfler helfen“, das mit Spenden bedürftige Menschen in Friedrichshafen unterstützt.

Der nächste Salon Rouge findet am Dienstag, 21. Juni, um 19 Uhr im Café des GPZ statt. Bei diesem Dann wird über den Standort der Albert-Merglen-Schule diskutiert.