SPD-Chef ist „froh über Klinikum in kommunaler Hand“

Auch die Fraktion von SPD und Linken setzt in Zeiten der Kontaktsperre auf digitale Kanäle. Man müsse aber aufpassen, dass die „persönliche Isolierung nicht zur sozialen Isolierung“ werde, warnt Fraktionsvorsitzender Wolfgang Sigg. Befragt von SZ-Lokalchef Martin Hennings zeigt auch er eine erste Bilanz der Arbeit im neuen Gemeinderat.

Corona hat Friedrichshafen fest im Griff. Wie verbringen Sie im Moment Ihre Tage?

Unsere Fraktionsmitglieder verbringen ihre Zeit - wie viele andere Bürger auch - im Wesentlichen zu Hause: Sie arbeiten für Beruf, Studium oder Ehrenamt im Home-Office, mit der Welt verbunden über das Internet, per Telefonkonferenz und über die sozialen Medien. Sie nutzen die Zeit zum Lesen, für Sport und Arbeiten in Haus und Garten und für andere Hobbies. Es werden Dinge erledigt, die zu Hause schon länger liegen geblieben sind.

Hat das Virus auch die Kommunalpolitik lahmgelegt? Oder sind die Räte in diesen Tagen in Diskussionen und Entscheidungen eingebunden?

Die Verwaltung arbeitet in dieser einzigartigen Krise sehr engagiert und effizient. Da die Gremienarbeit entfällt, sind wir als Gemeinderäte auf Telefon und Internet zur Kontaktaufnahme angewiesen. Der Ältestenrat ist durch Mails und Telefonkonferenzen in Entscheidungen und Kommunikation eingebunden. Der Gemeinderat wird durch die Fraktionsvorsitzenden informiert und in Zukunft über verschiedene Medien-Formate auf dem Laufenden gehalten. Auch die Öffentlichkeit soll laufend informiert werden.

Im Mai haben die Bürger einen neuen Gemeinderat gewählt mit neuen Gesichtern und Gruppierungen. Wie schätzen Sie es ein: Hat sich das Gremium schon gefunden?

Ja, grundsätzlich hat sich das Gremium zusammengefunden. Dennoch gehen die Meinungen bei den unterschiedlichen Sachthemen oft weit auseinander, genau das zeichnet aber den demokratischen Entscheidungsprozess aus. Es ist nicht die Aufgabe des Gemeinderates, sich harmoniebedürftig in inniger Zuneigung zu finden. In der Sache wird häufig hart debattiert. Der Umgang ist jedoch meist respektvoll.

Früher ist gegen den sogenannten bürgerlichen Block aus CDU und Freien Wählern im Häfler Rat wenig zu erreichen gewesen. Jetzt finden sich immer wieder neue Mehrheiten. Das hilft der SPD bei Sachthemen, macht es aber angesichts des bunten Gremiums auch schwieriger, das eigene Profil zu betonen. Richtig?

Die neuen Mehrheiten sind eine Chance, um auch neue Wege zu beschreiten. Profilieren wollen wir uns vor allem in der Sacharbeit. Unsere Fraktion setzt sich dabei konsequent für eine sozial und ökologisch orientierte Politik ein – für eine bestmögliche Entwicklung unserer Stadt. Wir unterstützen alle Vorschläge, die sich mit unseren Zielen treffen. Dabei spielt es keine Rolle, von wem die Initiative ausgeht.

Wie läuft der Zusammenarbeit der „alten Hasen“ von der SPD mit dem jungen Hüpfer Sander Frank von der Linken?

Die Zusammenarbeit läuft völlig problemlos und erfrischend. Die alten Hasen sind im Herzen jung geblieben. Sander Frank bringt immer wieder neue, junge Impulse in die Diskussion ein – zum Beispiel durch sein Engagement bei „Fridays For Future“. Er ist ein „feiner Kerl.“ Sander Frank selbst meint hierzu: „Wir profitieren viel von Erfahrung, kreativen Auseinandersetzungen und Lösungen und einem breiten Austausch. Respekt und Verständnis prägen unsere konkrete Arbeit. Insgesamt läuft die Zusammenarbeit gut.“

Der Ton im Rat ist konfrontativer geworden. Die Zahl der Anträge und damit der Initiativen aus der Mitte des Gremiums hat zugenommen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Das Antragsrecht ist ein wichtiges Instrument der Arbeit der Fraktionen. Dadurch werden durchaus kreative Ideen auf den Weg gebracht. Jede Fraktion sollte aber darauf achten, hier nicht zu überziehen und die Verwaltung durch unnötige Arbeit „lahmzulegen“. Die Verwaltung muss zu ihrem „normalen“ Geschäft kommen. Es gibt viele bereits beschlossene Projekte, die noch abzuarbeiten sind.

Was würden Sie als größten Erfolg der SPD im neuen Rat sehen und was war die schmerzlichste Niederlage?

Größter Erfolg: der positive Beschluss für unseren Untersuchungsauftrag zum zweigleisigen Ausbau der Bodenseegürtelbahn zwischen Stadtbahnhof und Fischbach. Schmerzlichste Niederlage: das Scheitern der Hirschlatter Gewerbefläche bei der Abstimmung über die Stellungnahme zum Regionalplan. Diese war aus unserer Sicht gerade für die Entwicklung unserer kleinen und mittleren Betriebe unbedingt notwendig.

Eigentlich sollte die Verabschiedung des Doppelhaushalts 2020/2021 den kommunalpolitischen März bestimmen. Muss das Zahlenwerk als Folge der Krise neu geschrieben werden? Und welche Schwerpunkte würden Sie dann setzen?

Der Doppelhaushalt muss weitgehend überarbeitet werden. Die Einnahmeseite des Haushalts wird sich durch Einbrüche vor allem bei der Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommenssteuer und den Dividenden der Stiftungsbetriebe drastisch verringern. Hier werden Prioritäten neu gesetzt werden müssen, wobei für uns Pflichtaufgaben (zum Beispiel Schulen, Sicherheit) und soziale und Gesundheitsthemen Vorrang haben.

Was wünschen Sie den Häflerinnen und Häflern in dieser schwierigen Zeit? Und was wünschen Sie sich von den Bürgern dieser Stadt?

Wir wünschen den Häflerinnen und Häflern vor allem, dass sie und Ihre Familien gesund bleiben. Seien wir froh darüber, wie gut unsere politischen Institutionen und Verwaltungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene funktionieren, und darüber, dass unser Klinikum in kommunaler Hand ist. Die Coronakrise ist eine Bewährungsprobe für uns alle. Lassen wir die persönliche Isolierung nicht zur sozialen Isolierung werden, sondern zeigen wir uns solidarisch mit den alten Mitmenschen und den Mitmenschen mit Vorerkrankungen. Hieraus muss ein neues Miteinander entstehen, geprägt durch gegenseitige Wertschätzung, insbesondere auch für die sogenannten „systemrelevanten Berufe“, die für unser Überleben entscheidend sind, ob im Bereich der Gesundheit, der Daseinsvorsorge, der Sicherheit oder im Handel. Nutzen wir die Zeit des erzwungenen Innehaltens auch, um über unseren Weg nachzudenken.