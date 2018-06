SPD befürwortet Preiserhöhung der Häfler Bäder

Die Eintrittspreise in den Häfler Freibädern sollen steigen. Richtig so - findet auch die ortsansässige SPD.

Die SPD-Gemeinderatsfraktion unterstützt das neue geplante Preis-Gefüge und die insgesamt moderaten und längerfristig geltenden Eintrittspreise für die Häfler Freibäder. Das teilte die Fraktion am Mittwoch und mit einem Nachtrag am Sonntag per Pressemitteilung mit.

Einerseits gelte es, für die neuen und die sanierten Bäder, beziehungsweise noch vorzunehmende Investitionen im Strandbad Friedrichshafen einen akzeptablen Kostendeckungsgrad zu erzielen, andererseits solle die Häfler Bevölkerung zu erschwinglichen Preisen schwimmen und baden können.

Günstiger als andere?

Eine Tarif-Erhöhung im Frei- und Seebad Fischbach, im Wellenbad Ailingen und im Strandbad Friedrichshafen sei nach Meinung der SPD-Fraktion nach fünf Jahren ohne Preiserhöhung durchaus zulässig. Auch nach der Erhöhung in zwei Stufen (zum Juli 2018 und zum Januar 2021) werde Friedrichshafen mit dann vier neuen ausgestatteten Bädern im Vergleich zu benachbarten Gemeinden in der Region über moderate Eintrittspreise verfügen, was dank der Zeppelin-Stiftung auch so sein solle.

Für das alte Hallenbad bleiben die Preise bis zur Schließung unverändert. Für das neue Sportbad werden die Preise später festgelegt.

Mehr entdecken: Ein Tag im Freibad könnte teurer werden

Der Zielwert von 4,50 Euro im Jahr 2021 für einen Erwachsenen im Wellenbad oder Frei- und Seebad Fischbach sei angesichts des Leistungsangebotes dieser Häfler Bäder absolut angemessen. Die SPD-Fraktion habe sich in den Vorberatungen insbesondere dafür eingesetzt, dass die neuen Geldwertkarten (Bronze 50 Euro bis Platin 200 Euro) mit einem Rabatt von zehn bis 25 Prozent auf die Eintrittspreise für alle Nutzer des Bades als zusätzliche Einsparmöglichkeit angeboten werde.

Zudem war es den Sozialdemokraten wichtig, dass der Familientarif in der Endstufe günstiger als der Einzeleintritt für zwei Erwachsene und ein Kind und nicht teurer als der Einzeleintritt für einen Erwachsenen und zwei Kinder sei, heißt es in der Mitteilung.

Darf Duschen Geld kosten?

„Damit berücksichtigen wir soziale Gesichtspunkte und bieten in Friedrichshafen für vergleichsweise wenig Geld viel Badespaß“, so die Meinung der SPD-Fraktion. Die SPD-Gemeinderatsfraktion unterstütze auch die Angleichung der Eintrittspreise der beiden Bäder Wellenbad Ailingen und des Frei- und Seebades Fischbach. Günstiger bleibt das Strandbad Friedrichshafen mit dem halben Eintrittspreis.

Beim Strandbad Friedrichshafen steigt der Preis für die Saisonkarte in 2021 relativ stark von 28,50 Euro auf 57 Euro. Zum Strandbad wollen die Sozialdemokraten ergänzende Anträge einbringen. Die Fraktion möchte sich dafür einsetzen, dass das Duschen in allen Bädern nicht seperat berechnet wird und die Vergabepraxis von Dauerkabinen soll überprüft werden.