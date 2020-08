Bei Testkäufen am vergangenen Mittwoch in 19 verschiedenen Geschäften in Bad Saulgau und Herbertingen haben die Mitarbeiter achtmal hochprozentigen Alkohol an Jugendliche verkauft. Die Kunden müssen aber volljährig sein. Die Mitarbeiter werden wegen einer Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro verwarnt.

