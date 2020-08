SPD: Altstadt ist nicht behindertengerecht

Wie barrierefrei ist Friedrichshafen wirklich? Dieser Frage haben sich die Teilnehmer des „Salon Rouge Unterwegs“ gestellt. Zusammen mit dem Schwerbehinderten-Netzwerk Snobo lud der Ortsverein der SPD Friedrichshafen dazu ein, dies zu testen, heißt es in einer Pressemitteilung. 18 Teilnehmer rollten trotz Regen gemeinsam durch die Altstadt. Mit Peter Jonischkeit, der selbst seit 19 Jahre in Rollstuhl sitzt und mit Jasmina Brancazio, die sich ebenfalls im Snobo-Netzwerk engagiert und für die Landtagswahlen 2021 kandidiert, erlebten die Teilnehmer die Herausforderungen für Gehbehinderte hautnah. „Gerade die verschiedenen Straßenbeläge und kleinen Absätze, die einem sonst überhaupt nicht auffallen, können für Menschen mit Gehbinderungen große Hindernisse darstellen“, fasst Brancazio zusammen. „Es geht aber auch darum, die Steigungen von Wegen so anzupassen, dass auch Rollstuhlfahrer diese selbstständig bis ins hohe Alter bewältigen können“, fordert Peter Jonischkeit. Die Steigung vom Adenauerplatz zum Rathaus hoch machte allen Teilnehmern große Probleme. Nur wenige schaffen es ohne fremde Hilfe an die Tür der Verwaltung.

Es gibt aber auch positive Erfahrungen. So zum Beispiel die engere Bepflasterung der Steigung auf dem Romanshorner-Platz, zwischen Edeka und C&A. „Es muss auf jeden Fall geprüft werden, welche Möglichkeiten die Stadt hat, solche Lösungen auch in anderen Bereichen der Altstadt anzuwenden und zum Beispiel auch den Abgang zum Buchornplatz und Katamarananlegestelle so zu gestalten“, bemerkt Werner Nuber, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins.

In der Vergangenheit wurden bereits einige Beschlüsse zur Verbesserung der Barrierefreiheit in Friedrichshafen durchgesetzt. So auch der Umbau des Strandbads Friedrichshafen. Hierfür wurde bereits im Haushalt 2016 ein Zuschuss von 360000 EUR verabschiedet. Ein Umbau hat bisher, auch vier Jahre später, noch nicht stattgefunden.