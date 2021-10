Spaziergang für Trauernde in Friedrichshafen

Menschen in Trauer brauchen Anteilnahme und die Möglichkeit, Gleichbetroffene kennenzulernen, zu treffen und über ihre Gedanken, Gefühle, Erlebnisse zu reden. Die Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen e.V. startet daher ein neues Angebot zur Trauerbegleitung – einen Trauerspaziergang.

Wie der Verein mitteilt, werden die Teilnehmer von Carola Fischerkeller, Christa Berner und Brigitte Tauscher-Bährle begleitet. Der Spaziergang findet wieder am Sonntag, 17. Oktober, statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Haupteingang des Städtischen Friedhofs, Hochstraße 41. Die Gehzeit beträgt etwa eine Stunde. Parkplätze sind vorhanden. Die Stadtbusse der Linien 1, 4 und 5 halten am Friedhof. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Spaziergänge sind geplant am 14. November sowie 12. Dezember und finden bei jedem Wetter statt. Informationen gibt es bei Isabel Römer unter Telefon 0175 / 262 19 45 oder Brigitte Tauscher-Bährle unter Telefon 0176 / 23 27 78 69.