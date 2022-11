Spaziergang für Trauernde

Die Hospizbewegung bietet einen Trauerspaziergang an. Die Teilnhemerinnen und Teilnehmer gehen miteinander, reden, schweigen und hören sich gegenseitig zu. Der Spaziergang findet am Sonntag, 13. November, statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Haupteingang des Städtischen Friedhofs, Hochstraße 41. Die Gehzeit beträgt etwa Stunde, heißt es in der Pressemitteilung. Viele frisch Verwitwete und Hinterbliebene erleben den Sonntag besonders belastend und ihnen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf, schreibt die Hospizbewegung weiter. Menschen in Trauer brauchen Anteilnahme und die Möglichkeit, Gleichbetroffene kennenzulernen, zu treffen und über ihre Gedanken, Gefühle, Erlebnisse zu reden. Das Angebot ist überkonfessionell, die Teilnahme ist kostenlos. Der Spaziergang findet bei jedem Wetter statt. Auch Ehrenamtliche der Hospizbewegung nehmen teil. Weitere Informationen bei gibt es bei Brigitte Tauscher-Bährle, Telefon 0176 / 23 27 78 69.