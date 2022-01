„Spaziergänger“ greifen Journalistin an: SPD-Abgeordnete verurteilen Angriff

Beim sogenannten „Spaziergang“ von Kritikern der Politik zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kam es in Friedrichshafen am Montag, 10. Januar, zu einem Übergriff auf eine Journalistin des „Südkurier“. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl (Wahlkreis Konstanz ) und Heike Engelhardt (Wahlkreis Ravensburg) verurteilen den Vorfall in einer Pressemitteilung scharf.

Die SPD-Abgeordneten sehen „zunehmende Radikalisierung“

Die beiden Abgeordneten sprechen von „demokratiefeindlichen Tendenzen“, die sie mit Sorge betrachteten. „Bei der Pressefreiheit handelt sich es um ein wichtiges Schutzgut unseres Grundgesetzes. Angriffe wie jene in Friedrichshafen gefährden unser demokratisches Zusammenleben und sind scharf zu verurteilen", so Lina Seitzl. Ausschreitungen wie diese zeigten die zunehmende Radikalisierung einzelner Demonstrierender.

„Gewalt und Fremdgefährdung überschreiten rote Linien“

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland und am Bodensee sei bereit, die Corona-Maßnahmen zum Schutz von Menschenleben und zur Eindämmung der Pandemie anzunehmen. Das bedeute nicht, dass einzelne politische Entscheidungen nicht kritisch in der Gesellschaft diskutiert werden können, so die SPD-Abgeordneten. Heike Engelhardt betont die Bedeutung der Demonstrationsfreiheit, des kritischen Diskurses und der freien Meinungsäußerung für das gesellschaftliche Miteinander und die Demokratie. „Gerade bei den sich immer weiter entwickelnden Erkenntnissen im Laufe der Corona-Pandemie kann es sein, dass Maßnahmen angepasst und überarbeitet werden müssten. Gewalt und Fremdgefährdung, wie wir sie nun schon öfter bei Corona-Protesten sehen konnten, überschreiten jedoch jegliche rote Linien", so Heike Engelhardt.

Die Mehrheit der Gesellschaft plädiert für Zusammenhalt in der Pandemie

Die beiden SPD-Abgeordneten befürworten überparteiliche stille Online-Proteste für Verantwortung und Solidarität, wie sie derzeit in mehreren Städten rund um den See geplant würden. Auch die positive Resonanz auf die Kundgebung für Solidarität, Demokratie und Verantwortung am 10. Januar in Konstanz zeige deutlich, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sich mit Maske und Abstand auf demokratischem Wege für den Zusammenhalt der Gesellschaft während der Pandemie aussprächen, schlussfolgern die beiden Abgeordneten.