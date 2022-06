Aufgespießt: Spaziergänge auf diplomatischem Parkett und ein „Fest für alle“

Das Kulturufer will also „jünger“ werden. Dabei hat das inzwischen in Rente gegangene Personal des Kulturbüros in der Vergangenheit doch keineswegs komplett die Trends der Zeit geschlafen. Man denke nur an Auftritte von Clueso, Marteria oder Luxuslärm in den Kulturuferzelten. Und ein Programm für Menschen, die noch jünger sind als die Kinder auf den Aktionswiesen? Das muss erst noch erfunden werden. Eine Idee hätten die Spießgesellen da allerdings: Konzerte für das noch ungeborene Leben im Bauch angehender Mütter.

Frischer, frecher, flotter: Was das Kulturufer in diesem Jahr alles bieten will, lesen Sie HIER.

Lautes Lachen, klirrende Gläser, aufheulende Motoren – was dem Feier- und Partyvolk Freude macht, sorgt bei Nachbarn offenbar immer öfter für Stress. Laut Polizei und Rathaus beschweren sich mehr Menschen als vor der Pandemie, die stellenweise für absolute Ruhe gesorgt hat, wegen Lärmbelästigung. Sicher verständlich, nur gilt hier, was ganz oft gilt: Kirche im Dorf lassen, einmal tief Luft holen und gegenseitig Rücksicht nehmen. Wir waren doch alle mal jung.....

Immer noch drehen „Spaziergänger“ montags ihre Runden. Inzwischen ist ihre Zahl zwar deutlich geschrumpft, aber es gibt sie noch. Fragt sich nur, warum? Eine allgemeine Impfpflicht wird es vorerst nicht geben, auch die meisten Corona-Regeln sind inzwischen aufgehoben worden. Niemand hat die Weltherrschaft an sich gerissen. Aber vielleicht haben sich die wöchentlichen „Spaziergänge“ ja einfach zu einer liebgewonnenen Routine entwickelt oder man will in Übung bleiben. Denn wenn im Herbst die Infektionszahlen wieder steigen, gehen viele Debatten vermutlich wieder von vorne los.

Corona hat sowohl die Polizei als auch das Ordnungsamt beschäftigt, vor allem die „Spaziergänger“. Das ist nur ein Aspekt im Sicherheitsbericht, den die Stadt Friedrichshafen vorgestellt hat. HIER geht es zum Bericht.

In sich gekehrt, weltabgewandt, vor allem den eigenen Nabel im Blick – Vorwürfe wie diese treffen die Kirchen immer wieder und nicht immer zu unrecht. Dass es auch anders geht, das beweisen katholische und evangelische Kirche gerade beim „Ökumenischen Stadtkirchentag“: bunt, vielfältig, präsent. Gucken Sie doch mal vorbei beim „Fest für alle“ am heutigen Samstag von 15 bis 19.30 Uhr bei St. Nikolaus! Klar, man muss nicht alles gut finden, was von Kanzeln verkündet wird. Unsere Gesellschaft aber wäre ärmer, gäbe es die Kirchen nicht. Und unseren Debatten fehlte eine wichtige Stimme, schreibt Harald Ruppert in seinen Berichten „Fest für alle“ mit Kaffee, Kuchen, Grillwurst und Musik und Ökumenischer Stadtkirchentag will Spaltung überwinden.