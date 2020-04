Spaziergänger dürfen wieder auf Bänken Platz nehmen

Gute Nachricht für Spaziergänger: Ab Montag, 27. April, dürfen sie in weiten Teilen der Häfler Uferbereiche wieder auf Sitzbänken Platz nehmen. Allerdings nur unter Beachtung der geltenden Anti-Corona-Standard-Regeln, wie die Pressestelle der Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung betont.

Nachdem das Land Baden-Württemberg eine neue Fassung seiner Verordnung zum Infektionsschutz, gültig ab Montag, 27. April, verkündet hat, passt auch die Stadt Friedrichshafen zum gleichen Termin ihre Allgemeinverfügung an.

Das Land hat zuletzt Lockerungen, wie etwa die Öffnung von Geschäften und die Erweiterung der Notbetreuung beschlossen, andererseits aber auch das Tragen von Masken in Geschäften, in Bus und Bahn sowie an Haltestellen zur Pflicht gemacht. Aufgrund dieser Änderungen hat nun auch die Stadt eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die am Montag, 27. April, in Kraft tritt. Die Allgemeinverfügung vom 18. März wird damit aufgehoben.

Die wichtigste Änderung betrifft den Aufenthalt in den Bereichen Östliche Uferstraße von der Einmündung Eckenerstraße bis zum Ruderclub, den Bereich Uferpark von der Einmündung Antoniusplatz bis zum Ausgang Olgastraße (Graf-Zeppelin-Haus), den Steg auf Höhe des Schlosses von der Olgastraße bis an die Spitze des Steges, das Freizeitgelände Manzell, das Freizeitgelände Weilermühle und den Fildenplatz in Fischbach mit Musikmuschel vom Fildenplatz bis zur Lokalität Stärr Schorsch.

In diesen Bereichen können wie bisher die Wegeverbindungen zum Durchgehen genutzt werden, ein Verweilen auf den Wegen, den Grünflächen oder anderen Stellen in diesen Bereichen ist nicht zulässig. Erlaubt sei ab Montag laut Pressemitteilung jedoch „in diesen Bereich zusätzlich das Verweilen auf den Sitzbänken, außerdem dürfen im Bereich Gondelhafen beim Antoniuseck die Sitzstufen genutzt werden. Wobei sowohl auf Bänken als auch auf den Sitzstufen die Regeln des Landes zum Abstandhalten und zur Kontaktbeschränkung, also maximal zwei beziehungsweise im Familienverband natürlich zu beachten sind.“

Die städtische Allgemeinverfügung gelte entsprechend der Regelungen der Landesverordnung CoranaVO zunächst bis 3. Mai. Sollten die Kontaktbeschränkungen durch die Landesregierung verlängert werden, verlängere sich auch die Gültigkeitsdauer der städtischen Allgemeinverfügung, schreibt die städtische Pressestelle.