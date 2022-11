Spatenstich für neues Porsche-Zentrum: Autohaus soll besonderes Konzept bekommen

Es geht voran mit dem neuen Porsche-Zentrum in Friedrichshafen. Zum Spatenstich für das neue Autohaus in der Leutholdstraße haben Christopher und Matthias Bauschatz, Geschäftsführer der Autohaus Bauschatz GmbH, unter anderem den Geschäftsführer von Porsche Deutschland Alexander Pollich begrüßt.

„Für uns als Familie ist dieser Tag ein sehr besonderer“, sagte Matthias Bauschatz. Und auch Porsche-Chef Pollich freute sich. Mit dem Standort Friedrichshafen sei man näher an den Kunden, die Porsche in der Zukunft erreichen wolle.

In dem neuen Autohaus werde das Konzept „Destination Porsche“ umgesetzt, wie es es schon in anderen modernen Porsche-Häusern gebe. „Mit der neuen Architektursprache wollen wir uns mehr auf die Kunden einstellen“, so Pollich.

Glasscheibe in die Werkstatt

Das Gebäude werde dafür in thematische Bereiche – zum Beispiel Elektromobilität oder Gebrauchtwagen – unterteilt. Außerdem sei die Werkstatt vom Autohaus durch eine Glasscheibe einsehbar, sodass Kunden beobachten können, wie an ihren „Schätzen“ geschraubt wird. Wie berichtet wird aktuell wird das alte Audi-Autohaus vor Ort abgerissen. Das neue Porsche-Zentrum soll Anfang 2024 fertig sein.