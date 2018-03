Sparkasse spendet 52 700 Euro an 39 Musikvereine

In einer kleinen Feierstunde hat die Sparkasse Bodensee am Mittwoch in ihren Räumen in der Charlottenstraße insgesamt 52 700 Euro an Vertreter von 39 Musikvereinen übergeben. Mit der Spende unterstützt die Bank besonders die Jugendarbeit, die mit viel Engagement in den Vereinen geleistet wird. Musiker aus dem Bezirk Fünf des Blasmusikverbandes bedankten sich dafür mit einem musikalischen Ständchen.

Die Förderung des ehrenamtlichen Engagements sind wichtige Eckpunkte in der Geschäftspolitik der Sparkasse Bodensee. So unterstützt das Bankhaus finanziell seit Jahren gemeinnützige Vereine und Institutionen, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Die Spenden resultieren aus dem Reinertrag der Sparform „PS-Los – Sparen und Gewinnen“, die die Bank seinen Kunden anbietet. Diese Kombination aus Sparen und Gewinnen ermöglicht nicht nur Gewinne, sondern ein Teil des Loseinsatzes ist für gemeinnützige regionale Projekte bestimmt. Aus diesen Mitteln wurden somit im Jahr 2017 insgesamt 39 Musikvereine aus dem Bodenseekreis mit 52 700 Euro bedacht.

Ein Ständchen als Dankeschön

Die Vertreter der Vereine wurden zur offiziellen Spendenübergabe vom Vorsitzenden des Vorstandes der Sparkasse Bodensee, Lothar Mayer, im Beisein vom Präsident des Blasmusikverbandes Bodenseekreis, Walter Stegmaier und Ehrenpräsident des Blasmusikverbandes, Peter Karpf empfangen.

Noch bevor Lothar Mayer mit der offiziellen Spendenübergabe beginnen konnte, hatte sich ein Bläser-Ensemble, hauptsächlich bestehend aus den Vorständen der Musikvereine aus dem Bezirk Fünf des Blasmusikverbandes (also aus Ailingen, Fischbach, Schnetzenhausen, Kluftern, Berg und Ettenkirch) etwas Besonderes ausgedacht. Sie musizierten und brachten dadurch, unter anderem mit dem Stück „Böhmischer Traum“, ihren Dank für die Spende zum Ausdruck.

„Musik ist die Sprache, die wir alle verstehen und hat deshalb in Zeiten der Integration und Digitalisierung eine besonders hoher Bedeutung“, sagte Vorstandsvorsitzender Lothar Mayer.

Mit dem Musizieren hätten die Musikvereine den Menschen in der Region schon viele schöne und unbeschwerte Stunden bereitet, fügte er hinzu. „Sie leisten viel für unsere Gesellschaft, wen es um die Übernahme von Verantwortung und die Weitergabe von Werten an unsere Jugend geht“, stellte er heraus. Den Dank der Musikvereine überbrachte der Präsident des Blasmusikverbandes Bodenseekreis, Walter Stegmaier.

Die Musikvereine hätten vielfältige Aufgaben aber auch Ausgaben und da sei jede Hilfe und Unterstützung „wichtig“ und „sehr gerne gesehen“, meinte der Präsident. Der Nachwuchs, und somit die Jugendarbeit, stehe gerade in Zeiten des demographischen Wandels im Mittelpunkt und deshalb hätte die Jugendarbeit in den Vereinen eine besondere Priorität, betonte Stegmaier.

Bei einem Imbiss konnten zwischen den Vertretern der 39 Musikvereine noch viele Gedanken und Informationen ausgetauscht werden und sicher ist, dass sie sich im Laufe des Jahres bei vielen Veranstaltungen wieder sehen werden.