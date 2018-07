Die Sparkasse Bodensee zeigt sich mit der Bilanz des ersten Halbjahrs zufrieden. Einlagen, Kredite und Darlehenszusagen sind im Vergleich zum Halbjahresergebnis 2017 deutlich gestiegen. Zudem gebe es einen erfreulichen Zuwachs an Girokonten, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der Zuspruch unserer Kunden ist im ersten halben Jahr 2018 deutlich über unseren Erwartungen“, freut sich Lothar Mayer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bodensee.

Kundenbestand und Kredite

Einen enormen Zuwachs haben laut Pressemitteilung die Kundenkredite und Kundeneinlagen erfahren. So wuchsen die Kundeneinlagen um 212,5 Millionen Euro auf 3,2 Milliarden Euro an (+ 7,2 Prozent). Der Kreditbestand der Sparkasse Bodensee hat 3,2 Milliarde Euro erreicht. Das entspricht einem Wachstum von 156 Millionen Euro (+ 5,1 Prozent). Ebenfalls viel getan habe sich im Kreditneugeschäft, schreibt die Sparkasse. So hätten die Berater im ersten Halbjahr 2018 Kredite in Höhe von 447 Millionen Euro bewilligt und damit das Zusagevolumen im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gesteigert. 204 Millionen Euro davon fließen an das Handwerk und den Mittelstand (+ 48 Prozent). Ebenfalls gestiegen sei der Anteil an Förderkrediten. Zur Halbzeit 2018 wurden 49 Millionen Euro öffentliche Förderkredite in die Kreditzusagen eingearbeitet. Dies entspricht einer Steigerung um 68,5 %. Auch bei den privaten Kreditnehmern stiegen die Darlehenszusagen (+26 Prozent). So vergab die Sparkasse Anfang 2018 Privatkredite in Höhe von 208 Millionen Euro (+ 43,4 Millionen Euro). Davon stammen 30 Millionen Euro aus öffentlichen wohnwirtschaftlichen Mitteln. Dies entpreche einer Steigerung von 20 Proezent.

Online

Über 65 000 Kunden nutzen das Onlinebanking, das jetzt auch multibankenfähig. Damit sei die Verwaltung von Konten anderer Banken im Onlinebanking der Sparkasse ermöglicht, schreibt die Sparkasse. Über 20 000 Kunden verwenden die App der Sparkasse auf ihrem mobilen Endgerät. Im ersten Halbjahr 2018 habe die Nutzung der App um 11,4 Prozent zugelegt. Täglich werde die Internetfililale der Sparkasse Bodensee über 25 000 Mal aufgerufen. Dies entspreche 4,6 Millionen Zugriffen in der ersten Halbzeit 2018.

Barrierefrei

Die Sparkasse Bodensee ist im April der Zielvereinbarung zur barrierefreien Dienstleistung beigetreten. Bei diesem Thema habe das Unternehmen bereits einiges realisiert und werde diese Anforderungen bei zukünftigen Umbauten, Veränderungen und Angeboten weiter beachten. So seien die meisten Geldautomaten bereits barrierefrei. Zudem seien in den letzten Wochen fünf neue Geräte in Betrieb genommen worden, die unterfahrbar und damit für Rollstuhlfahrer deutlich leichter zu bedienen seien. Darüber hinaus wwürden die meisten Geräte bis Ende Juli mit einer Umstellmöglichkeit der Bedienoberfläche des Bildschirms ausgestattet, damit Menschen mit Sehbehinderung auf eine kontrastreiche Schwarz-Weiß-Darstellung umschalten können.