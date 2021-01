Sparkasse Bodensee will bis 2035 CO2-neutral sein

Die Sparkasse Bodensee intensiviert ihre Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit und hält dies in einer Selbstverpflichtung, die sie vor einigen Tagen unterzeichnet hat, fest. Darin verpflichtet sich die Sparkasse, ihren Geschäftsbetrieb CO2-neutraler zu gestalten, Finanzierungen und Eigenanlagen auf Klimaziele auszurichten und gewerbliche wie private Kunden bei der Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu unterstützen, teilt das Unternehmen mit.

Ausgangspunkt der Selbstverpflichtung ist das Pariser Klima-schutzabkommen. Darin setzen sich Staaten weltweit das Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf „deutlich unter“ zwei Grad Celsius zu begrenzen – möglichst sogar auf 1,5 Grad Celsius.

„Wenn wir als Gesellschaft weiter selbstbestimmt leben wollen, dann müssen wir auch die ökologischen Grundlagen unseres Zusammenlebens schützen. Und zwar jetzt – nicht erst morgen. Daher möchten wir als regionaler Finanzdienstleister unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Bodenseeregion leisten“ so Lothar Mayer, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Bodensee.

„Unternehmen, die bei diesem Wandel noch am Anfang stehen, wollen wir bei ihren Anpassungsinvestitionen durch Beratung und passgenaue Angebote gezielt unterstützen“, so Mayer. „Auch unseren privaten Kunden ermöglichen wir im Rahmen ihrer Geldanlagen, Nachhaltigkeitsimpulse zu setzen. Dazu halten wir bereits jetzt schon ein gezieltes Angebot an nachhaltigen Investments vor, welches wir in den nächsten Jahren sukzessive erweitern wollen, um so eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft zu stärken.“